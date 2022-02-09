نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن اخر فاتورة كهرباء برقم الحساب في 3 ثواني وحساب قيمة الاستهلاك في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الاستعلام عن اخر فاتورة كهرباء برقم الحساب في ظل أعمال التطوير والبناء وخطط الإصلاح الاقتصادي داخل المملكة العربية السعودية الخاصة برؤية 2030، تهتم الحكومة بأحوال المواطنين والسعي وراء مصالحهم وأيضا في ظل الحرص على توفير حياة لائقة للشعب السعودي عملت الحكومة في تحويل الخدمات والاجراءات الحكومية من النظام الورقي داخل الهيئات والمؤسسات الحكومية إلي طرق إلكترونية عبر شبكات الأنترنت وذلك من خلال طرح المنصات الإلكترونية الخاصة بالوزارات والادارات الحكومية الرسمية بهدف أنجاز المهام وإتمام العمليات الروتينية بطريقة سهلة وبسيطة دون ضياع الوقت أو المجهود بالإضافة إلي حماية المواطنين من كثرة التعامل مع الأفراد تطبيقا للاجراءات الاحترازية الحاصة بتداعيات فيروس كورونا ، من هنا أعلنت وزارة الكهرباء عن طرحها خدمة وميزة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وأيضا أمكانية سدادها عبر شبكة الأنترنت، وسوف نستعرض ف هذا المقال الطريقة الخاصة بالاستعلام عن اخر فاتورة كهرباء برقم الحساب.

طريقة الاستعلام عن اخر فاتورة كهرباء برقم الحساب

يهتم الشعب السعودي بمحاولة البحث عن طريقة خاصة بإمكانية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر شبكة الأنترنت وهى الخدمة التي وفرتها وزارة الكهرباء قي الفترة الأخيرة لتسهيل على المواطنين الاجراءت الخاصة بعملية الاستعلام وأيضا سدادا الفواتير الخاصة بالكهرباء والتي يأتي بالتزامن مع خطة وزارة الكهرباء فة تغيير العدادات الكهرباء قديمة الطراز واستبدالها بعدادات اخرى إلكترونية لضمان اكتمال المنظومة بشكل دقيق، ولكن قبل الاستعلام واستخدام الخدمة لابد من وجود حساب للمستخدم على موقع الإلكتروني الرسمي لشركة الكهرباء بالسعودية لكى يتسنى المواطنين من الدخول وتحديد المطلوب، ولمعرفة طريقة فتح حساب على هذا الموقع يرجى متابعة الأتي بعناية.

طريقة أنشاء حساب على الموقع الخاص بفاتورة الكهرباء بالسعودية خطوة بخطوة

بعد الخدمة التي وفرتها شركة الكهرباء داخل المملكة العربية السعودية يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة الطريقة الخاصة أنشاء حساب على الموقع الخاص بفاتورة الكهرباء بالسعودية لكى يستفيدوا من الخدمات المتاحة على الموقع مثل الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بهم كذلك طرق سداد تلك الفواتير، ولمعرفة طريقة أنشاء هذا الحساب يرجى متابعة الخطوات الأتية جيدا وبالتفصيل:

يتم الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاصة شركة الكهرباء السعودية. النقر على خانة التسجيل الجديد. يتم تحديد نوع الحساب المطلوب سواء كان أفراد أو أعمال. إدخال البيانات المطلوبة بشكل دقيق وصحيح. سيطلب منك ادخل رمز التحقق من على جوالك. ملحوظة ( هذا الرقم هو المسجل في نظام أبشر). ثم بعدها يتم أدخال البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم. وأخيرا يتم الموافقة على سياسة الخصوصية بعد قارئتها. يجب إدخال العنوان الوطني والذي سيتم التواصل مع المستخدم فيه.

وفى النهاية يكون قد اكتمل عملية التسجيل الحساب على موقع الكهرباء بالسعودية بشكل كامل وصحيح، وسوف نستعرض إليكم بعض الخدمات الموجودة والمتاحة على الموقع مثل الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالسعودية في دقائق من البيت

يبحث الكثير من المواطنين السعودي في الوصول إلي طريقة البحث عن طريقة وكيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء داخل المملكة العربية السعودية من البيت وذلك بعد إطلاق الشركة خدمة الاستعلام عن الفاتورة من خلال موقعها الرسمي عبر شبكة الأنترنت، ولمعرفة تلك الطريقة يجب متابعة الخطوات الأتية خطوة بخطوة وباهتمام وهى كالاتي:

يتم الدخول على الموقع الرسمي لكهرباء السعودية. يتم إدخال البيانات الخاصة بتسجيل الدخول على حسابك (وهو الذي تم أنشاءه قبل تلك المرحلة، ولمعرفة طريقة أنشاء الحساب يرجى مراجعة الفقرة السابقة). ثم يتم النقر على خانة عرض الفاتورة. يتم ظهور صفحة تحتوى على البيانات الخاصة بالفاتورة الحالية وأيضا الفواتير السابقة.

موعد فاتورة الكهرباء بالسعودية

يهتم الكثير من المواطنين السعودين بمعرفة الموعد المحدد الخاص بفاتورة الكهرباء في المملكة العربية السعودية، وقد تم إصدار أمر ملكي من فترة بتحديد موعد الفواتير الخاصة بالكهرباء والذي تقرر في يوم 18 من كل شهر ميلادي، وهو نفس الفترة الخاصة موعد صرف الرواتب الشهرية.

كيفية حساب قيمة الاستهلاك في الكهرباء

يجب في البداية أن تقوم بقراءة العداد يوم 28 من الشهر الميلادي.

إعادة القراءة في نفس اليوم من الشهر التالي.

حساب الفرق بين القراءتين طرح الشهر الأول من الشهر الثاني.

اذا كان الحساب أقل من 6000 واط نقوم بضرب الاستهلاك في 18 هللة.

في حالة زيادة الاستهلاك عن 6000 واط يتم ضربه في 30 هللة.

تطبيق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب

يمكنكم الآن بكل سهولة ويسر تحميل تطبيق فاتورة الكهرباء السعودية من خلال الذهاب عبر متجر جوجل بلاي من جوالك الذي يعمل بنظام تشغيل اندرويد ومن ثم قم بالبحث عن تطبيق الكهرباء السعودية وبعدها عليكم فقط بالضغط على التثبيت لحزام ويتم تنزيل وتثبيت التطبيق، فيما يمكنكم بطريقة أخري تنزيل التطبيق عبر متجر ابل ستور بنفي الخطوات السابقة.

وفى النهاية قد وضحنا في المقال طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء داخل المملكة العربية السعودية رقم الحساب وأيضا طريقة أنشاء حساب جديد بموقع الكهرباء وأخيرا موعد صدور الفاتورة الخاصة بالكهرباء في السعودية.