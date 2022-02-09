نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الضمان الاجتماعي المطور 1443 sbis.hrsd.gov.sa شروط التسجيل للعاطلين في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الضمان الاجتماعي المطور 1443 sbis.hrsd.gov.sa، يريد العديد من المواطنين في المملكة العربية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لذلك نجدهم يبحثون دائماً عن طريقة ورابط التسجيل وكذلك التعرف على كافة المعلومات التي تخص الضمان المطور حيث أنه من برامج الدعم الهامة التي تسعى لتقديم المساعدة للأشخاص والأسر الأشد احتياجاً، لذلك نقدم لكم في السطور التالية رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد وكيفية التسجيل وغيرها من التفاصيل الهامة عن الضمان المطور.

رابط الضمان الاجتماعي المطور 1443

قامت وزارة الموارد البشرية بتقديم رابط إلكتروني لتسهيل التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور حيث يستطيع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتسجيل عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية sbis.hrsd.gov.sa. النقر على التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور. تدوين كافة البيانات المطلوبة بدقة. رفع جميع المستندات المطلوبة. النقر على إرسال.

شروط الضمان الاجتماعي المُطور للعاطلين 1443

يوجد مجموعة من الشروط تم وضعها من قبل وزارة الموارد البشرية للعاطلين عن العمل وذلك لإيصال الدعم إلى مستحقيه ومن هذه الشروط :

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والإقامة أي لابد أن يكون مقيم إقامة كاملة في المملكة السعودية.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 35 عام.

أن يقدم التقارير التي تثبت عدم قدرته للقيام بالعمل.

كما يجب أن يقدم ما يثبت عدم حصوله على أي إعانات أخرى.

يجب أن يقوم بتقديم المستندات التي تبين حالته الاجتماعية.

لابد أيضاً أن يقدم ما يثبت أنه لا يمتلك أي عقارات أو أصول ذات قيمة.

ألا يكون المتقدم قد قام بالتقديم في مؤسسة التأمين الاجتماعي من قبل.

الأشخاص المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي المطور

تم تحديد الفئات التي تستحق الحصول على معاش الضمان الاجتماعي من قبل وزارة الموارد البشرية وتتمثل هذه الفئات في التالي :

الأرامل والمطلقات والأسر المهجورة أي الأسرة التي لا تمتلك عائل.

الأسرة التي ثُبت أن عائلها يتناول المواد المخدرة .

المصابين إصابات بالغة كلية أو جزئية أي تعيق قدرتهم على العمل.

المسنين الذين تخطى عمرهم 60 عاماً.

اليتامى.

العزباء التي لا تقدر على العمل نتيجة لإعاقتها.

المرأة التي تعول أسرتها ولا تستطيع العمل لكبر سنها.

وبهذا نكون قدمنا لكم في هذا المقال رَابط الضمان الاجتماعي المطور، وكذلك شروط التسجيل للعاطلين في الضمان الاجتماعي المطور وما هي الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي الجديد.