إيداع الدعم المخصص للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن لشهر فبراير 2022

أعلن برنامج حساب المواطن عبر المنصة الرسمية التابعة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن موعد بدأ إيداع الدعم المخصص للمستفيدين لشهر فبراير الجاري، وذلك بالنسبة للمستفيدين المكتملة طلباتهم فقط، ممن قاموا بتحديث البيانات الخاصة بهم، وذلك وفقا للشروط التي وضحها البرنامج للمستفيدين والمستفيدات، والتي تعد من أحد أهم الأمور التي ينص عليها البرنامج، لضمان إيداع الدعم في حساب المستفيدين في موعد صدور الدفعة المخصصة من حساب المواطن.

موعد إيداع الدعم المخصص للمستفيدين في الدفعة 51 لشهر فبراير 2022

يبدأ إيداع الدعم المخصص من برنامج حساب المواطن في الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين والمستفيدات مع بداية اليوم العاشر من شهر فبراير الجاري، الموافق الخميس العاشر من فبراير 2022، والتاسع من شهر رجب 1443، كما أوضح البرنامج استمرار إيداع الدعم المخصص من الدفعة على مدار اليوم حتى انتهاء اليوم، كما هو معتاد من البرنامج يتم إيداع الدفعة الجديدة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ما لم يوافق ذلك اليوم يوم عطلة رسمية بالمملكة.

كيف أقوم بتقديم شكوى مدفوعات

عليك القيام بتسجيل الدخول الى حسابك، ومن ثم قم بالنقر على “حالة الاستحقاق”. بعد ذلك تقوم بالنقر على إحدى الايقونات التالية إما تقديم شكوى على الدفعة الحالية، أو النقر على أيقونة اضغط لمشاهدة الدفعات السابقة، وذلك في حالة تقديم شكوى على الدفعات السابقة، حيث يتيح لك البرنامج إمكانية تقديم شكوى على الدفعات السابقة من خلال الضغط على ايقونة تقديم شكوى للدفعة المحددة. ومن ثم يتعين عليك اختيار نوع الشكوى التي ترغب في تقديمها:

دفعة ناقصة أو صفر، وقد أوضح البرنامج بعض الأمور التي يجب التحقق منها قبل اختيار نوع هذه الشكوى ومنها: التحقق من اجمالي الدخل المفصح عنه في حسابك عن طريق البوابة الالكترونية، ومن ثم التحقق من قيمة مبلغ الاستحقاق وذلك من خلال استخدام الحاسبة التقديرية، كما يتوجب على المستفيد التأكد من التحقق من عدد المؤهلين لديه، وذلك حسب أعمارهم.

دفعة لم تستلم (وبالنسبة لاختيار نوع هذه الشكوى، فإنه يتم اختيارها في حال كانت حالة الدفعة مدفوعة، ولكن لم يتم إيداعها في الحساب، في هذه الحالة يتطلب إرفاق كشف الحساب البنكي.

وبعد ذلك يتطلب من المستفيد باختيار نوع الشكوى، ومن ثم يقوم بالضغط على ايقونة إرسال الشكوى، من أجل القيام باستكمال الإجراءات.