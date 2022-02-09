نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي اختبار 1443 وزارة التعليم السعودية تسجيل دخول ekhtibar.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي اختبار 1443، من أهم الروابط التي يبحث عنها طلاب المدارس السعودية، حيث يتم من خلالها الدخول للاختبارات المركزية، نظراً لتفعيل النظام الرقمي والتعليم عن بُعد بالمملكة العربية السعودية، لانتشار فيروس كورونا وحفاظاً على سلامة الجميع من العدوي، وقد أثبتت منصة مدرستي تفوقاً كبيراً على المستوي المحلي والعالمي، في تقديم الدروس اليومية لمختلف المراحل خلال 2020 وحتي 2021، ومع بدايات 2022 تم العودة كلياً لمختلف المراحل حضورياً للمدارس، وبالرغم من ذلك لم يتم الاستغناء عن المنصة في متابعة الدروس والتواصل مع المعلمين والمعلمات، بالإضافة لإجراء الاختبارات المقررة لكل مرحلة حسب ما تحدده وزارة التعليم السعودية، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نعرض عليكم خطوات تسجيل الدخول على منصة الاختبارات فتابعونا.

تسجيل دخول منصة مدرستي اختبار

الدخول على الرابط الإلكتروني “ekhtibar.moe.gov.sa“.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار كلمة الاختبارات من القائمة الرئيسية.

تحديد الاختبارات المركزية.

تسجيل الدخول من خلال حسابك في مايكروسوفت.

كتابة البيانات الخاصة بك كاملة.

تظهر لك صفحة معلومات الطالب.

قراءة التعليمات ومراجعة الاختبارات.

اختيار إجراء الاختبار ثم النقر على بدء الاختبار.

أهم خدمات منصة مدرستي

يتم من خلال المنصة إعداد وتقديم الدروس المتزامنة لطلاب المرحلة الابتدائية. إعداد الدروس الغير متزامنة لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية. متابعة الواجبات والأنشطة لمختلف المراحل. تواصل المعلمين والمعلمات مع أولياء الأمور لمعرفة مستوي الطالب دراسياً. أداء الاختبارات المحددة من وزارة التعليم لمختلف المراحل. إعلان النتائج لمختلف المراحل.

رابط ekhtibar.moe.gov.sa

تهتم وزارة التعليم السعودية بالنظام الإلكتروني في تقديم خدماتها ومنها أداء الاختبارات.

فكان منصة اختبار للقيام بإجراء الاختبارات التي تُحددها الوزارة، ضمن خطة الوزارة في الحفاظ على سلامة الجميع من عدوي فيروس كورونا، وتعتبر أحد أهم الروابط التي توفرها الوزارة مثل موقع نظام نور، الذي يتم من خلال تسجيل طالب جديد واستخراج النتائج.

العودة للمدارس 1443

أصدرت وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة الصحة قرارها بالعودة للمدارس بداية العام الدراسي 1443 للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

بعد اتخاذ عدد من الإجراءات للحفاظ على سلامة الطلاب منها ضرورة الحصول على اللقاح المخصص لفيروس كورونا.

ومع نهايات شهر يناير 2022 أعلنت الوزارة عن العودة حضورياً للمدارس للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.

مع تنفيذ خطة وقائية وعدة إجراءات احترازية بالمدارس والروضات للحفاظ على سلامة الجميع.