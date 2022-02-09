نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الخروج النهائي من السعودية وخطوات إصدار تأشيرة الخروج النهائي في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الخروج النهائي من السعودية التابعة للمديرية العامة للجوزات للإصدار التأشيرة للخروج النهائي للمقيم من المملكة العربية السعودية دون الذهاب والعودة وانتهاء جميع أعمالة بالسعودية، كما أن الجوازات اصدر شروط وبنود تتعلق بذلك النوع من التأشيرات وما لها من صلاحية وطريقة الإنهاء، كما أن منصة ابشر ساعدت على إنهاء تأشيرة الخروج النهائي لتوفير الوقت والجهد المبذول وذلك يكون الكتروانيا للإصدار التأشيرة قبل انتهاء صلاحية الإقامة للخروج من المملكة، تمت إتاحة طباعة تأشيرة الخروج من خلال نظام أبشر لمن يرغب في طباعتها، علماً بأن الجوازات لا تطالب المقيمين بإحضار الورقة نهائياً عند إنهاء إجراءاته ويمكن معرفة الفرق بين تأشيرة الخروج والعودة المفردة والمتعددة وصلاحيتها في المملكة العربية السعودية وفي حالة انتهاء مدة التأشيرة ولم يتم مغادرة السعودية يدفع غرامه قدرها 1000 ريال ثم يبدأ باستخراج تأشيرة جديدة.

شروط الخروج النهائي من السعودية

يجب أن يكون المقيم قد سدد جميع المخالفات المروية والغرامات. التواجد داخل حدود المملكة العربية السعودية. أن تكون الإقامة لا زالت سارية. وجود صاحب العمل أو الكفيل أو من ينوب عنهما خلال إصدار تأشيرة الخروج النهائي ألا يكون لدى المقيم سيارة مسجلة باسمه في النظام. أن يكون جواز سفر المقيم ساري. تسجيل العامل على حالة التغيب عن العمل. سداد الغرامات الموقعة على المقيم إذا كانت الإقامة قد انتهت. مع تجديد الإقامة قبل تقديم طلب التأشيرة. كتابة جميع بيانات طلب التأشيرة كرقم الإقامة ورقم جواز السفر ورفع صورة شخصية حديثة مع الطلب وتوقيع الطلب وختمه. وجود بصمة للشخص المراد إصدار تأشير.

خطوات إصدار تأشيرة الخروج النهائي

تتيح الخدمة إلغاء تأشيرة الخروج النهائي لمن أصدرها إلكترونيا للمقيمين في المملكة. أن تتم عملية الإلغاء خلال 60 يوما من تاريخ الإصدار، وفي حال عدم الإلغاء للتأشيرة في الفترة المحددة ســيتم تطبيق الغرامات حسب الأنظمة.

الدخول إلى الموقع الرسمي ابشر. اختيار أبشر الأفراد. تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية وثم إدخال كلمة المرور. الضغط على الجوازات. الضغط على الخدمات الإلكترونية. اختيار التأشيرات. والضغط على التالي. اختيار الشخص الذي ستصدر له التأشيرة. الضغط على اختيار إصدار تأشيرة خروج نهائي.

غرامة انتهاء تأشيرة الخروج النهائي

أن المقيمين التي انتهت صلاحية تأشيرة الخروج الهائي الخاص بهم ولا زالوا على أراضي المملكة العربية السعودية ولم يغادروها وقد تم فرض وإقرار بعض الغرامات التي ينبغي على المقيم سدادها حتى يتمكن من مغادرة السعودية في حالة انتهاء التأشيرة :

غرامة على المخالفة الأولى تقدر ب 1000 ريال سعودي. غرامة على المخالفة الثانية تقدر 2000 ريال سعودي. غرامة على المخالفة الثالثة تقدر 3000ريال سعودي.

شروط إلغاء تأشيرة الخروج النهائي

يمكن لمن حصل على الخروج النهائي من السعودية أن يقوم بإلغائه طالما لم تتعدى فترة الثلاث شهور،حيث يلجأ بعض المقيمين الذين توصلوا إلى تعاقد آخر لدى صاحب عمل آخر، أو تم التصالح مع صاحب العمل القديم:

لابد من صلاحية الإقامة الخاصة بالشخص الذي يرغب في إلغاء تاشيرة الخروج حتى يتفادى دفع غرامة مالية بسبب انتهاء صلاحية الاقامة.

أن يتمتع الحاصل على التأشيرة بحسن سير وسلوك.

لا يمكن إلغاء التاشيرة إذا قام صاحبها بمغادرة المملكة السعودية.

طباعة تأشيرة خروج نهائيا عبر مقيم

الدخول إلى منصة مقيم عبر الإنترنت. النقر على صلاحية التأشيرات. ظهور قائمة فرعية بها اختياران وهما صلاحية التأشيرة أو طباعتها. النقر بعد ذلك، على خانة الطباعة. يتم إدخال المعلومات المطلوبة من رقم الإقامة ورقم جواز السفر والاسم وتاريخ الميلاد ورقم التأشيرة. الضغط على زر طباعة.

والجدير بالذكر أن القنصلية السعودية لا تعطي أكثر من 7 أيام صلاحية السفر من تاريخ أصدار التأشيرة، وفي حال وجود أمر خارجية يعطى على حسب المستند الصادر من الخارجية السعودية،كما يوجد طريقتين لتمديد تأشيرة خروج وعودة لم تنتهي للمقيمين وغيرة من الخدمات الخاصة بالخروج من المملكة، حيث تنص الانظمة أن وجود سيارة مسجلة باسم المقيم يمنعه من إصدار تأشيرة خروج نهائي ، أما في حال رغب الوافد في إصدار تأشيرة الخروج النهائي ولا يرغب في تصدير السيارة فعليه أن يبيعها