نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إضافة يوم التأسيس.. جدول الإجازات الرسمية لعام 2022 في السعودية في المقال التالي
تحتفل المملكة العربية السعودية على مدار العام، بالعديد من المناسبات الرسمية، والتي يحصل الموظفين والعاملين بالدولة بجميع القطاعات، بالإضافة إلى الطلاب المقيدين بمختلف المراحل التعليمية، على إجازة رسمية، ويتم تحديد فترة الإجازة “يوم أو أكثر” حسب طبيعة كل مناسبة من المناسبات، ولكن أغلب المناسبات تكون يوم واحد أو يومين على الأكثر، ويتم تطبيق تلك الإجازات على العاملين بالقطاع العام والخاص، وفي حال تطلب العمل، تشغيل العامل في يوم الإجازة الرسمية، فيجب أن يقوم صاحب العمل بتعويض العامل عن هذا اليوم.
جدول إجازات عام 2022 في السعودية
يحصل الجميع بالمملكة العربية السعودية، على العديد من الإجازات الرسمية على مدار العام، للاحتفال بالعديد من الإجازات والعطلات، والتي على رأسها “الأعياد الوطني والعيدين الفطر والأضحى والإجازات المطولة وإجازات نهاية الفصول الدراسية ونهاية العام”، ومن بين الإجازات التي يحصل عليها المواطنين والمقيمين بالسعودية على مدار العام:
|المناسبة
|اليوم بالتاريخ الميلادي
|يوم التأسيس السعودي
|22 فبراير 2022
|إجازة نهاية أسبوع مطولة بالمدارس والجمعات
|23 و24 فبراير 2022
|إجازة منتصف الفصل الثاني للمدارس والجامعات
|10 إلى 20 مارس 2022
|إجازة عيد الفطر
|25 أبريل إلى 8 مايو 2022
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|25 و26 مايو 2022
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|15 و16 يونيو 2022
|بداية إجازة نهاية العام للجامعات
|16 يونيو 2022
|بداية إجازة نهاية العام الدراسي
|30 يونيو 2022
|إجازة عيد الأضحى
|8 إلى 12 يوليو 2022
|إجازة اليوم الوطني السعودي
|23 سبتمبر 2022
الإجازات والمناسبات الرسمية بالمملكة
تقوم المملكة العربية السعودية بمنح العاملين لديها على مدار العام، العديد من الإجازات والعطلات الرسمية، التي جاءت بحسب ما أعلنت عنه الدولة كالتالي:
- إجازة عيد الفطر، والتي ستستمر لفترة 4 أيام، بداية من اليوم التالي ليوم 29 رمضان.
- إجازة عيد الأضحى، والتي تستمر لفترة 4 أيام ويتم احتسابها بداية من يوم الوقوف بعرفة.
- إجازة اليوم الوطني السعودي، وهي عبارة عن إجازة رسمية يحصل عليها جميع العاملين بالدولة، ويتم تعويضهم عنها في حال صادف يوم راحة.
- إجازة يوم التأسيس السعودي، وقد تم إضافة هذه العطلة مؤخرًا، بقرار من الملك سلمان، لتبدأ المملكة في الاحتفال به بداية من عام 2022 وعلى مدار السنوات المقبلة، ليكون من بين الإجازات الرسمية التي ستحصل عليها الدولة.
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