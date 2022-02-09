طريقة حجز موعد في الأحوال ، توفر وزارة الداخلية السعودية بوابتها الإلكترونية المشتركة مع الحكومة الإلكترونية السعودية ، وتقدم عشرات الخدمات الإلكترونية عبر جميع البوابات ، دون الحاجة لزيارة مقر وزارة الداخلية أو زيارة المكاتب القريبة من وزارة الداخلية.

حيث تعمل وزارة الداخلية السعودية ، حيث يلزم حجز المواعيد السابقة إلكترونيًا واستخدامها في المكاتب التابعة لها ، وكل ذلك للمستفيدين من الخدمة ، حتى يتمكنوا من دخول المقر الرئيسي أو المكاتب التابعة والاستفادة من الخدمات الإلكترونية.

يجلب التفاعل الرقمي الجديد في المملكة العربية السعودية عددًا من المزايا لتحسين تجربة المستخدم للخدمات الإلكترونية ، منها: “توحيد الخدمات واختبار جميع الخدمات الإلكترونية في القطاع الداخلي في مكان واحد ، بحيث تعتبر خدمات متاحة للجميع”.

طريقة حجز موعد في الأحوال بدون ابشر وزارة الداخلية السعودية

يمكن للمستفيدين من خدمات وزارة الداخلية تحديد المواعيد في أي وقت من خلال موقع وزارة الداخلية السعودية وموقعها الإلكتروني ، والتمتع بخدمات تحديد مواعيد الحالات دون إشعار مباشر. يرجى اتباع الخطوات التالية: