نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حجز موعد في الأحوال بدون ابشر وزارة الداخلية السعودية في المقال التالي
طريقة حجز موعد في الأحوال ، توفر وزارة الداخلية السعودية بوابتها الإلكترونية المشتركة مع الحكومة الإلكترونية السعودية ، وتقدم عشرات الخدمات الإلكترونية عبر جميع البوابات ، دون الحاجة لزيارة مقر وزارة الداخلية أو زيارة المكاتب القريبة من وزارة الداخلية.
حيث تعمل وزارة الداخلية السعودية ، حيث يلزم حجز المواعيد السابقة إلكترونيًا واستخدامها في المكاتب التابعة لها ، وكل ذلك للمستفيدين من الخدمة ، حتى يتمكنوا من دخول المقر الرئيسي أو المكاتب التابعة والاستفادة من الخدمات الإلكترونية.
يجلب التفاعل الرقمي الجديد في المملكة العربية السعودية عددًا من المزايا لتحسين تجربة المستخدم للخدمات الإلكترونية ، منها: “توحيد الخدمات واختبار جميع الخدمات الإلكترونية في القطاع الداخلي في مكان واحد ، بحيث تعتبر خدمات متاحة للجميع”.
طريقة حجز موعد في الأحوال بدون ابشر وزارة الداخلية السعودية
يمكن للمستفيدين من خدمات وزارة الداخلية تحديد المواعيد في أي وقت من خلال موقع وزارة الداخلية السعودية وموقعها الإلكتروني ، والتمتع بخدمات تحديد مواعيد الحالات دون إشعار مباشر. يرجى اتباع الخطوات التالية:
- أدخل قسم الخدمات الالكترونية علي موقع ابشر وزارة الداخلية السعودية .
- اضغط على زر الدخول.
- انتقل إلى الخدمات الإلكترونية لإدارة الجنسية.
- أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق المرسل.
- يختار المستخدم استعلامًا ويجب عليه إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة.
- حدد حقل الموعد في ظرف الموعد
- سيظهر أقرب مكتب مواطنة بالقرب منك.
- اختر مكتب قريب منك يناسبك.
- اختر تاريخًا مناسبًا من التواريخ المتاحة التي تناسبك.
- ستظهر صفحة في جميع البيانات التي يقدمها عن طريق التحديد ، ما عليك سوى طباعتها وإحضارها إلى مكتب الجنسية عند وصولك إلى مكتب الجنسية في الوقت المحدد.
- يمكن للمستفيد إلغاء موعد في الحالة المدنية عن طريق تحديد “إلغاء” فقط إذا كان الموعد لا يزال متاحًا
- عندما تتلقى رسالة التحقق عبر الرسائل القصيرة التي تلقيتها ، سيتم إرسال تفاصيل الموعد المحجوز للمستخدم ويجب حفظ البيانات في الرمز الشريطي الذي يحتوي على الرسالة ، حتي يتم إظهارها عند الطلب أثناء الدخول إلي موعد الأحوال والتأكد من موعدك.
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