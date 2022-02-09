نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار البنزين في السعودية شهر فبراير 2022 من أرامكو السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية اليوم عن تحديث شركة ارامكو الخاص بـ أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر فبراير 2022، حيث تقوم الشركة بشكل دوري بتحديث أسعار البنزين من أجل منع التذبذب والتأثير الواقع علي المواطنين، نتيجة ارتفاع سعر البنزين العالمي، ولهذا يبحث المواطنين أول بأول كل شهر ميلادي عن مدي التغيير في أسعار البنزين شهرياً، وهو ما نقدمه إليكم بمزيد من المعلومات والتفاصيل عبر موقع ثقفني نيوز الاخباري في هذا التقرير.

أسعار البنزين في السعودية

تعتبر شركة ارامكو السعودية من الشركات العالمية في صناعة البترول وتقديمه إلي المواطنين في المملكة العربية السعودية بجودة عالية، ومن مختلف الأنواع لترضي كافه الاذواق، وهكذا أصبحت شركة أرامكو من الشركات المسئولة عن تحديث اسعار البنزين بشكل شهري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ليبدأ التطبيق بداية من اليوم التالي مباشرة علي جميع محطات الوقود الموجودة في كافه المحافظات المختلفة، وبخصوص أسعار المنتجات البترولية تكون مراجعة الأسعار في المملكة بشكل دوري، وذلك لخفض تأثر المستخدم بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير.

أسعار البنزين الجديدة في السعودية

وفي الوقت الحالي تعتبر أسعار البنزين عن شهر يناير هي المعمول بها رسمياً في المملكة العربية السعودية، حيث من المقرر أن تبدأ الشركة في عقد اجتماعها الشهري من اجل تحديث أسعار البنزين وتعلنها خلال ساعات من الآن، وفي النقاط الآتية تفاصيل سعر لتر البنزين في السعودية بنزين 95 وبنزين 92 وبنزين 80 والكيروسين والبترول المسال.

سعر البنزين 91 وجاء 2.18 ريال سعودي.

بينما سعر البنزين 95 وجاء 2.33 ريال سعودي.

سعر الكيروسين بـ 0.70 ريال سعودي.

وسعر الديزل بـ 0.63 ريال سعودي.

سعر غاز البترول المسال بـ 0.75 ريال سعودي.

جدول أسعار البنزين في السعودية لشهر فبراير 2022

وعليه بعد زيادة عمليات البحث في الساعات الأخيرة من اليوم عبر محرك جوجل العالمي، وفي هذا السياق وبعد انتهاء مراجعة شركة أرامكو السعودية للاعلان عن اسعار البنزين الجديدة في السعودية نعلنها إليكم فور التحديث، فتابعونا لمزيد من المعلومات والتفاصيل.