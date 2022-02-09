ما هي حقيقة مضاعفة قيمة المخالفة حال عدم سدادها؟ المرور السعودي يحسم الجدل

أوضحت الإدارة العامة للمرور من خلال حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن هيئات الفصل المرورية هي المسؤولة عن تطبيق الحد الأعلى للمخالفات، وذلك في النظام الجديد، وكان هذا هو رد الهيئة على التساؤل الذي تلقاه من أحد المتابعين على حساب الدعم على تويتر، حيث كتب المتابع للهيئة “هل تتضاعف قيمه المخالفة في حال عدم سدادها؟”، هذا ويتيح المرور كذلك، إمكانية الاعتراض على المخالفات المسجلة في حقك بكل سهولة من خلال مجموعة من الطرق التي سنقوم بالكشف عنها.

حقيقة مضاعفة قيمة المخالفة حال عدم سدادها

تلقى حساب الدعم التابع للمرور السعودي على تويتر، تساؤل من أحد المتابعين، حول مضاعفة قيمة المخالفة في حال عدم سدادها، وكان التساؤل الذي قدمه المتابع يقول “هل تتضاعف قيمه المخالفة في حال عدم سدادها؟”، وكان رد الإدارة العامة للمرور على التساؤل، أن تطبيق الحد الأعلى للمخالفات، هو من اختصاص هيئات الفصل المرورية، بحسب النظام الجديد، حيث ردت الإدارة “تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد لا يتم إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية وبموجب مسببات للتغليظ”.

آلية الاعتراض على المخالفات المرورية

وعلى الجانب الآخر، تتيح الإدارة العامة للمرور لجميع السائقين، من المواطنين والمقيمين بالدولة، إمكانية تقديم الاعتراض على المخالفات المرورية المحررة في حق السائق، ويتم تقديم طلبات الاعتراض من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط منصة أبشر الإلكترونية. قم بالاستعلام عن المخالفات المرورية. قم بمراجعة تاريخ المخالفات والتحقق من صحتها. قم بتحديد المخالفة التي ترغب في الاعتراض عليها. قم بمراجعة استيفائك لجميع شروط الاعتراض. قم بالدخول على خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية. قم باستكمال باقي الخطوات حتى الانتهاء من تقديم طلب الاعتراض.

شروط الاعتراض على المخالفات المرورية

وبالنسبة للشروط التي يجب مراعاة توافرها ليتمكن المستفيد من الاعتراض على المخالفات المرورية، فقد جاءت كالتالي: