نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وزارة الإسكان الجديدة للقروض وحاسبة الدعم السكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط وزارة الإسكان الجديدة للقروض تعد المعايير الأساسية التي تم وضعها من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية والتي يتم من خلالها تحديد أحقية المتقدم في الحصول على القرض، ولذا يتم البحث من قبل المواطنين عن شروط القرض العقاري المدعوم للتأكد من تأهله في الحصول عليه، وكذلك لمعرفة كم مبلغ قرض الإسكان ، وقد وفرت الوزارة عدد من المنتجات لعل من أهمها وحدات سكنية لمستفيدي الضمان الاجتماعي والتي يتم التقديم عليها من خلال منصة سكني ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على شروط وزارة الإسكان الجديدة للقروض.

شروط وزارة الإسكان الجديدة للقروض

وُضعت شروط وزارة الإسكان الجديدة للقروض لضمان وصول الدعم لمستحقيه حيث يعتبر القرض المدعوم من وزارة الإسكان هو الملجأ الأساسي للمواطنين في الحصول على مسكن خاص بهم، ومن أهم الشروط التي تم إدراجها ما يلي:

يُمنح القرض للأسر ذات الأصول السعودية مع ضرورة إثبات دوام الإقامة داخل المملكة.

أن يتجاوز عمر مقدم الطلب 25 عامًا.

يجب للحصول على القرض ألا تكون الأسرة قد استفادت من البرامج الأخرى للدعم التي تقوم بتقديمها الوزارة.

يسمح للأفراد في حالة رفض الطلب لعدم توافر بعض الشروط التقديم مرة أخرى بعد التأكد من توافر الشروط كاملة.

ألا يكون للأسرة مسكنًا مسجلًا باسم أحد أفرادها وقت تقديم الطلب ولحين تخصيص الوحدة، ويستثني من ذلك المسكن الذي فقد نتيجة ظروف قهرية.

الحلول السكنية من وزارة الإسكان

تم توفير منتجات وزارة الإسكان للوصول إلى حلول سكنية عملية تساعد في سد احتياجات كافة المواطنين ومنها:

منتج الفلل الجاهزة: وهو إحدى أهم المنتجات التي توفرها الوزارة حيث تتيح من خلاله وحدات جاهزة بمناطق متعددة بالمملكة وتشمل جميع الشبكات والمرافق التي قد تحتاجها الأسرة.

مشاريع القطاع الخاص: يشمل هذا المنتج كافة المواطنين سواء أكانوا من مستحقي الدعم أو لا، وقد تم التأكيد على جودة الوحدات وتوفير سعر ملائم لها.

حاسبة الدعم السكني

تم توفير أداة يمكن لمستحقي الدعم من خلالها معرفة قيمة الدعم الذي يمكنهم الحصول عليه، مع العلم أن هذه الأداء لا تظهر قيمة التمويل النهائية حيث أن القيمة النهائية يتم احتسابها وفق بعض المعايير الأخرى والتي تختلف من شخص لأخر ويمكن استخدام حاسبة الدعم بإتباع الخطوات التالية: