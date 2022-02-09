مجلة عروض بنده وهايبر بنده الجديدة 2022| الكل رابح هذا الأسبوع

أعلنت سلسلة panda في المملكة العربية السعودية، تفاصيل عروض بنده وهايبر بنده 2022 للأسبوع الجديد، إذ يمكن للمواطنين والمقيمين الذهاب إلى فروع الشركة، بدءًا من صباح يوم الأربعاء 9 فبراير وحتى يوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير لشراء السلع والمنتجات الخاصة بالأسرة، والاستفادة من التخفضيات الكبيرة، إضافة إلى الجودة العالية، فيما تأتي هذه العروض لتوفير الأموال للعملاء في ظل ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

تفاصيل آخر عروض بنده وهايبر بنده 2022

وننشر تفاصيل آخر عروض بنده وهايبر بنده 2022م، خدمة للمواطنين والمقيمين الذين ينتظرون هذه العروض الأسبوعية للتسوق وشراء السلع والاحتياجات بأقل سعر وأفضل جودة، وهي كاتالي:

أربع حبات تونا لحم خفيف قطعة واحدة بالماء والملح، دوار الشمس رنا، بسعر 9.95 ريال سعودي، بدلا من 26 ريالا سعوديا.

ثلاث حبات طحين فاخر كويتي، بسعر 10.50 ريال سعودي، بدلا من 15.75 ريال سعودي.

خمس حبات شبيهة قشطة نادك، بسعر 13.50 ريال سعودي، بدلا من 22.50 ريال سعودي.

حبة زيت دوار الشمس أو زيت نباتي العربي، بسعر 33.95 ريال سعودي، بدلا من 36.95 ريال سعودي.

كيس أرز سيلا بسمتي الوليمة، وزن 10 كليو جرامات، بسعر 25.95 ريال سعودي، بدلا من 82.95 ريال سعودي.

كرتونة دجاج فقيه، بسعر 124.95 ريال سعودي، بدلا من 154.95 ريال سعودي.

عصير الصافي 1.5 لتر بسعر 8.95 ريال سعودي، بدلاً من 11 ريال سعودي.

وللإطلاع على باقي العروض يُمكن الدخول عبر الموقع الرسمي الخاص بفروع بنده في المملكة العربية السعودية:

قسائم شرائية بقيمة 300 ريال من بندة

وتوفر شركة بنده في السعودية من خلال عروضها المختلفة على السلع والمنتجات، قسائم شرائية بقيمة 300 ريال سعودي لأي مشتريات فوق 300 ريال سعودي، وهو من العروض التي تلقى قبولًا كبيرًا لدى العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة، الذين ينتظرون تخفيضات الشركة الأسبوعية.

التواصل مع ممثلي خدمة عملاء بنده السعودية

ومن الممكن التواصل مع ممثلي خدمة عملاء شركة بنده في المملكة العربية السعودية، للاستفسار عن العروض الجديدة، والأسعار وتوفر المنتجات المخلتلفة، وذلك عبر الرقم 966122394000 من أي مكان في المملكة، أو من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالشركة، وهو [email protected]، كما يُمكن التواصل من خلال صندوق البريد:33333 جدة 21448.