أرقام التواصل مع مكتب السمو الملكي عبد العزيز بن فهد لدعم المحتاجين والغارمين والارامل والمطلقات في السعودية

يعد التساؤل بشأن أرقام التواصل مع مكتب عبد العزيز بن فهد السعودي من أكثر ما يملأ مؤشرات البحث عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم مؤسسة الأمير عبد العزيز الخيرية مساعدات مالية وشقق سكنية للمواطنين تحت خط الفقر ودون المستوى الاجتماعي العالي والذين دخلهم المادي لا يمكنهم من التكيف مع الظروف المعيشية المحيطة، كما تساعد المؤسسة في تسديد ديون المواطنين من الأسر الفقير وتلبية حاجاتهم وتوفير الأدوية وثمن العمليات الجراحية ومساعدة الغارمين والارامل والمطلقات.

أرقام التواصل مع مكتب السمو الملكي عبد العزيز بن فهد لدعم المحتاجين

بأكثر من طريقة يمكنكم التواصل مع مكتب مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد السعودي وتتمثل الطرق فيما يلي:-

تقع مؤسسة الأمير بن فهد السعودي في شارع 38 نهضة المعرفة – منطقة الروضة – مدينة جدة السعودية – المملكة العربية السعودية.

أما أرقام التواصل بالاتصال المباشر بالمكتب يمكنكم الاتصال على رقم 9665832648526600 من داخل المملكة العربية السعودية.

بينما بالنسبة للتواصل عبر برنامج التواصل الاجتماعي الواتس آب يمكنكم إرسال رسالة على رقم 8004000000 من داخل المملكة وعلى رقم 920030003 من أي خط خارج المملكة العربية السعودية.

وكذلك يمكنكم التواصل معهم بإرسال رسالة على حسابهم الرسمي على موقع التواصل “تويتر” على حساب AzizSFA_AlSaud.

أهداف إنجازات الأمير عبد العزيز بن فهد

للأمير عبد العزيز بن فهد السعودي عدة إنجازات حققها في المملكة قبل وصوله للمكانة التي هو فيها وقبل تأسيس المؤسسة وكانت إنجازاته هي:-