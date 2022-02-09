حساب المواطن وموعد إيداع الدفعة 51 لشهر فبراير2022م

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عمر شويل - جدة حساب المواطن وموعد إيداع الدفعة 51 لشهر فبراير2022 ، يهدف البرنامج إلى إعادة توجيه الدعم المادي الذي تقدمه الحكومة للمستفيدين من البرنامج والمستوفين لشروط التقديم، لتحقيق كفاءة عالية في توزيع الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، هذا البرنامج يقدم الدعم للأسر محدودة أو متوسطة الدخل لتوفير حياة كريمة لهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية واعانتهم على المعيشة، كما أن هذا البرنامج يهدف إلى تشجيع ترشيد الاستهلاك و تخفيف الأضرار التي لحقت بالمواطنين نتيجة بعض الإصلاحات الاقتصادية بالمملكة خاصة بعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وتختلف قيمة الدعم المقدم باختلاف حجم الأسرة.

موعد إيداع الدفعة 51 لشهر فبراير 2022 من برنامج حساب المواطن

يقوم برنامج حساب المواطن بالاعلان عن موعد إيداع الدفعات للمستحقين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وفي حالة توافق هذا اليوم مع يوم عطلة رسمية يتم تأخير أو تقديم موعد الإيداع على أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي، وعلى ذلك فإنه سيتم إيداع الدفعة 51 من برنامج حساب المواطن يوم الخميس الموافق العاشر من شهر فبراير 2022م.

خطوات التسجيل كمستخدم جديد في البرنامج

يمكن للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الأهلية والتي قد أعلن عنها البرنامج، التسجيل كمستخدم جديد من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لبرنامج حساب المواطن .

. اختيار أيقونة مستخدم جديد و الضغط عليها.

يقوم المستخدم بتعبئة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الخانات المخصصة لها مثل رقم الجوال ورقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.

كتابة كلمة المرور والتأكيد عليها وذلك بعد أن يقوم البرنامج بإرسال كلمة المرور على رقم الجوال الذي تم تسجيله.

يمكن تغيير كلمة المرور في حالة الرغبة في ذلك.

إرفاق جميع المستندات والملفات المطلوبة.

الموافقة على الإقرار.

إكمال كافة البيانات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل.

تقديم طلب التسجيل.

البيانات الخاصة بإجمالي الدفعات ال 50 السابقة

لقد أعلن برنامج حساب المواطن في بيان رسمي له عن إجمالي مبلغ الدعم منذ انطلاقه وحتى الدفعة ال 50 والذي قد بلغ 111 مليار ريال سعودي، وقد بلغ إجمالي مبلغ الأثر الرجعي ( التعويضات عن دفعات سابقة ) حوالي 937 مليون ريال سعودي.