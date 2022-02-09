رابط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ وشروطه

يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ الجديد، وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد قامت بعمل بعض التعديلات على القانون القديم، وعالجت بعض النقاط السلبية فيه ومن اهم هذه النقاط هي تحويل المواطن السعودي المستفيد من المعاش الضماني من الاحتياج إلى الإنتاج لرفع مستواه المعيشي، كما قامت الوزارة بوضع بعض البرامج التي تعمل على تأهيل وتدريب المستفيدين لإلحاقهم في الوظائف المناسبة لهم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على خطوات التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد وشروطه وأهدافه.

رابط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ

سوف نتعرف معكم على طريقة التسجيل في المعاش الضماني الجديد بعد التعديلات التي تمت على البرنامج وهى كما يأتي:-

الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية التي توجد على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. إنشاء حساب جديد للدخول به على المنصة، ثم تسجيل البيانات المطلوبة مثل تاريخ الميلاد، ورقم الهوية الوطنية السعودية، ورقم الهاتف الجوال. سوف تقوم المنصة بإرسال رمز التحقق إلى الهاتف المسجل بالمنصة. قيام الشخص المستفيد بإدخال رمز التحقق، ثم الضغط على “توثيق”. الدخول بعد ذلك إلى المنصة من خلال إدخال رقم الهوية وكلمة المرور. الدخول على الملف الموحد وملأ جميع البيانات المطلوبة وهى كما يلي:-

البيانات الشخصية.

البيانات الخاصة بالسكن.

بيانات الدخل.

البيانات الخاصة بالعمالة.

بيانات التعليم.

البيانات الخاصة بالممتلكات.

بيانات التراخيص.

بيانات التابعين.

شروط المعاش الضماني الجديد

هناك العديد من الشروط التي قام نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ بوضعها للحصول على المعاش وهى كما يأتي:-

أن يكون دخل المستقل أو الأسرة أقل من الحد الأدنى للمعاش وهو 1100 ريال لرب الأسرة، و550 لكل فرد من أفراد الأسرة.

أن يلتزم المستحق للمعاش بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء، كما يجب أن يلتزم ببرامج التدريب والتوظيف للأفراد القادرين على العمل بالأسرة.

لا يكون المستحق مقيم بأحد دور الإيواء أو الرعاية العلاجية إقامة دائمة.

لا يكون لدى المستحق أي أصول ذات قيمة عالية.

أن يكون المستحق للمعاش سعودي الجنسية، وأن يكون مقيم إقامة دائمة بالمملكة، ويستثنى من شرط الجنسية الفئات الآتية:-

الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديين. المرأة الغير سعودية المتزوجة من مواطن سعودي. أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي. أصحاب الإعاقة والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين يحملون بطاقات التنقل.

أهداف نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ

هناك بعض الأهداف التي يسعى الضمان الاجتماعي إلى تحقيقها وهى كما يلي:-

مساعدة المستقل في الوصول إلى الاستقلال المالي، والتحول من الاحتياج إلى الإنتاج.

تحقيق الحد الأدنى من احتياجات الأسرة الأساسية.

وضع عدد من الآليات لمساعدة المستحقين وقت حدوث الأزمات والكوارث.

إرساء بعض التدابير والوسائل لمواجهة الاحتياج المالي للأسر.

مصادر أموال الضمان الاجتماعي

هناك عدة مصادر يحصل منها الضمان الاجتماعي على الأموال ويصرف من خلالها على المعاشات الضمانية والإعانات الأخرى التي تقدم للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل وهى كما يأتي:-