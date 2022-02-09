اسعار البنزين الجديدة في السعودية “بنزين 91 و95” وتحديث شركة أرامكو لأسعار الوقود

اسعار البنزين الجديدة في السعودية، ساعات قليلة تفصلنا عن موعد اعلان اسعار البنزين الجديدة في السعودية، حيث تعمل ارامكو عملاق النفط السعودي في المملكة على تعديل التسعيرة الخاصة بالنفط في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي تنفيذا للتعليمات الجديدة، بعد أن كانت تتمكل ثلاثة أشهر، وهو ما وجدته الحكومة السعودية غير مجدي للمواطن السعودي، ومن خلال التقرير التالي نرصد لكم اهم التفاصيل التي يبحث عنها جميع المواطنين والمقيمين على اراضي المملكة.

اسعار البنزين الجديدة في السعودية

ينتظر المئات من المواطنين في المملكة العربية السعودية تقرير ارامكو الشهري لـ اسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر فبراير 2022، والتي لم يتم الإفصاح عنها حتى الان، لذلك تطبق محطات الوقود بالمملكة العربية السعودية أسعار الشهر الماضي والتي كانت قد شهدت ارتفاع طفيف في سعر الوقود مقارنة بما كانت عليه في الشهور الماضية، وجدير بالذكر أنه قد تحملت الحكومة السعودية الارتفاع الفارقالذي شهدته تسعيرة البنزين خلال الشهور الماضية حتى لا يتكلف المواطن أي عبء مالي.، ومن المفترض ان يتم اعلان المراجعة الدورية الجديدة خلال ساعات من الآن.

تعرف على اسعار البنزين الجديدة في السعودية

وفي سياق متصل شددت وزارة التجارة في المملكة على جميع محطات بيع المحروقات بضرورة الالتزام بـ اسعار البنزين الجديدة في السعودية المحددة من قبل أرامكو، مؤكدة أنه هناك هيئة رقابية تترصد أرض الميدان وتتفقد تطبيق الأسعار في كافة مناطق المملكة، وقد ذكرت الشركة في تصريحات رسمية لها سابقة، إنّ أسعار المحروقات في «أرامكو» السعودية يتم الإعلان عنها شهرياً حتى لا يتأثر المستهلك السعودي بالتذبذب في أسعار التصدير الخاصة بالنفط ، ويتم العمل بها رسميا في المملكة العربية السعودية بداية من اليوم الحادي عشر، ويذكر أن الاسعار التي ما زالت تطبق حتى الآن في المملكة جاءت وفقا لما يلي: