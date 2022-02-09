أبشر تمديد الزيارة للزوجة 1443 بالخطوات وفق آخر التحديثات بالسعودية 2022

أبشر تمديد الزيارة للزوجة 1443 عبر المنصة الإلكترونية أبشر بالمملكة العربية السعودية بالخطوات تم توضيحه بتغريدة من المديرية العامة للجوازات السعودية اليوم عبر الحساب الرسمي الإلكتروني بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث ورد تساءل من قبل أحد المستفيدين من خدمة العناية بالعملاء مفاده “أنه يريد تمديد الزيارة للزوجة ويواجه مشكله في ذلك مع التطبيق عند محاولته الدخول”، وهنا أجابت العناية بالعملاء وأوضحت الخطوات الواجب اتباعها بالترتيب عبر منصة أبشر تأكيد تمديد الزيارة وفق مستجدات الدخول والزيارة للمملكة 2022.

بالخطوات عبر منصة أبشر تمديد الزيارة للزوجة 1443

في نفس السياق السابق ذكره فعلي من ترغب باقيام بالزيارة العائلية للملكة العربية السعودية وفق آخر المستجدات عبر منصة أبشر بإمكانك اتباع الخطوات التالي ذكرها بالترتيب:

أولًا القيام بالدخول على منصة أبشر أفراد .

. كذلك قم باووج إلى أيقونة خدماتي والنقر عليها.

والنقر عليها. سيتم تحويل المستفيد من الخدمة إلى خدمة تواصل .

. قم بالنقر على الخدمة السابقة وستظهر أمامك عى الشاشة أيقونة الزيارات .

. في النهاية قم بتعبئة البيانات الواجب كتابتها وتأكد أنك قمت بذلك بشكل صحيح، ثم إضغط على أيقونة إرسال الطلب.

أبرز شروط تمديد تأشيرة الزيارة العائية للمملكة 1443هـ

إضافة لما سبق وجب التنويه أنه لابد من توافر العديد من الشروط للقيام بتمديد التأشيرة العائلية نلخصها في التالي:

أولًا يجب ألا يتخطى مجموع فترة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية 180 يوم من تاريخ الدخول للسعودية.

كما يجب عند طلب خدمة التمديد أن يكون باقي من مدة صلاحية التأشيرة 7 أيام فأقل كذلك لا يكون مضى على انتهائها 3 أيام فأكثر.

شرط أن يتم تسديد كافة الرسوم المتعلقة بتمديد التأشيرة.

كما يجب التأكد من صلاحية جواز سفر صاحب التأشيرة.

أيضًا شرط أن يكون التأمين الطبي يغطي الفترة المطوبة من التمديد.

في النهاية يجب أن يكون صاحب التأشيرة متواجد بالفعل بالأراضي السعودية ولا يوجد أي مخالفات مرورية غير مسدده عليه.

شروط طلب زيارة عائلية من الجوازات السعودية 2022م

وقد حددت المديرية العامة للجوازات السعودية عدد من الشروط يجب توافرها لكي يتم تقديم طلب الزيارة العائلية، نذكرها في نقاط بالترتيب التالي: