طريقة فتح حساب في بنك الجزيرة من الأمور الأكثر بحثًا داخل المملكة العربية السعودية، حيث يُمكن للكثيرين أن يقوموا بفتح حساب بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى فروع البنك، فهو واحد من أبرز البنوك التي تُقدم العديد من الخدمات لكافة الأشخاص كما يسعى البنك لتطوير خدماته بشكل مستمر، واليوم سوف نتطرق للمزيد من التفاصيل التي تخص البنك بالتفصيل.

طريقة فتح حساب في بنك الجزيرة

تستطيع فتح حساب في بنك الجزيرة عبر اتباع مجموعة من الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

الانتقال إلى رابط موقع بنك الجزيرة مباشرة.

النقر على خانة الحساب الجاري عبر الرابط الرسمي للبنك.

الضغط على خانة اضغط هنا ثم حدد خيار الموافقة على جميع الأحكام والشروط.

قم بكتابة رقم الهوية، ورقم الجوال، وأنا لست روبوت.

يتم النقر على خانة متابعة ثم اختر التاريخ ثم ادخل البيانات.

قم بمتابعة وكتابة باقي البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة.

سوف يتم فتح الحساب بعد الانتهاء من الخطوات.

خطوات توثيق حساب بنك الجزيرة في منصة أبشر

يُمكنك توثيق الحساب عبر منصة أبشر وعن طريق ما يلي:

الانتقال مباشرة إلى رابط منصة أبشر الإلكترونية.

النقر على خانة أبشر أفراد ثم أكتب رقم الهوية، وكلمة المرور.

النقر على تسجيل الدخول وباقي البيانات المطلوبة.

بعد ذلك أكتب رمز التحقق ثم أختر قس خدماتي ثم أنقر على خدمات.

النقر على خانة الخدمات العامة ثم أضغط على طلبات القبول.

بعدها أضغط على الموافقة على جميع الشروط ثم أنقر موافقة ثم تأكيد.

سوف تظهر لك رسالة تؤكد تفعيل الحساب ثم ستصلك رسالة تتضمن رقم الحساب ورقم الآيبان.

رابط فتح حساب في بنك الجزيرة 1443

يُمكنك التوجه مباشرة إلى رابط حساب بنك الجزيرة واتباع جميع الخطوات الخاصة بفتح حساب عبر البنك من رقم هوية، والموافقة على الأحكام كما تم تحديد ثم أنقر على خانة المتابعة وباقي التفاصيل حتى تصلك رسالة تفيد استكمال فتح الحساب.