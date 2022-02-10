كيفية استخراج رخصة قيادة سعودية للمواطنين والمقيمين والرسوم المقررة لإستخراج الرخصة وجدول المخالفات

من أكثر الأشياء التي تهم المواطنين بالمملكة كيفية استخراج رخصة القيادة والرسوم المقررة على بعض المخالفات، حيث يتسأل الكثير من مواطني المملكة والمقيمين عن خطوات وكيفية استخراج رخصة قيادة والرسوم المقررة على مخالفات القيادة وهو ماسوف نوضحه بداخل المقال بالتفصيل عن كيفية استخراج رخصة القيادة وعن الرسوم المقررة ومتطلبات استخراج رخصة القيادة، حيث تعتبر هذه الخدمة الإلكترونية من الخدمات الهامة، ولا يمكن الحصول عليها دون اختبار إلا بعد انتهاء صلاحيتها وتريد تجديدها مرة أخري، ويتم إستخراج تلك الرخصة إلكترونياً مثل جميع الخدمات الأخرى التي تقدمها حكومة المملكة في الوقت الحاضر لمواطنيها والمقيمين على الأراضي السعودية، وأوضحت إدارة المرور أنه عند انتهاء الرخصة والتجديد لا يشترط علي المتقدم اختبار القيادة العملي مرة أخرى، ولكن يتم ذلك بتقديم شهادة صحية جديدة تفيد خلو المتقدم من الأمراض والإعاقات التي تمنعه من قيادة السيارة.

المستندات والاوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة سعودية:

من الجدير بالذكر فقد يتطلب بعض الاجراءات لاستخراج رخصة القيادة وسداد رسوم استخراج رخصة القيادة السعودية، فإذا كنت تحمل رخصة قيادة سارية المفعول وصادرة من بلدك سيكون أجراء استخراج وتفعيل الرخصة أمر سهل للغاية وينطبق ذلك علي كافة المقيمين بالمملكة، ولكن إذا كنت لا تملك رخصة قيادة فيجب عليك أولاً التسجيل في مدرسة تعليم القيادة، ولكن قبل التوجه لمنصة ابشر وتقديم طلب استخراج رخصة يجب أولاً أحضار تلك المستندات:

يجب على الشخص المتقدم أن يقوم بتقديم أصل رخصة القيادة الصادرة من البلد التي يقيم بها الشخص المتقدم.

تقديم أصل وصورة من إقامة الشخص المتقدم

أن يقوم بتقديم نسخة من جواز السفر وإرفاق رقم التأشيرة.

من الضروري أن يقوم بدفع الرسوم الخاصة برخصة القيادة وهي تقدر على 80 ريال سعودي علماً بأن هذه الرسوم بهذه القيمة لمدة عامين، أما في حالة رغبة المتقدم في زيادة مدة الرخصة لكي تصل إلى 5 سنوات يجب دفع حوالي 200 ريال سعودي، و400 ريال لمدة التجديد لعشر سنوات.

خطوات تجديد رخصة القيادة في السعودية:

في أولى الخطوات التي يقوم بها بمجرد الدخول على الرابط الرسمي لبوابة أبشر الإلكترونية أن يقوم بدفع جميع المخالفات المرورية على رخصة القيادة لكي يتم تجديدها بدون مشاكل.

بمجرد الانتهاء من دفع المخالفات يتم إجراء الفحوصات الطبية وفقاً لمقر المستشفى التابعة للمملكة وتابعة لها، وإخطار الشخص المتقدم بإنتهاء الفحص والتقرير الطبي موضح به بيان طبي مفصل.

ونظراً لتطور التكنولوجيا يتم دفع الرسوم من خلال ماكينة الصراف الآلي لذلك يتم تجديد رخصة القيادة من خلال الخدمات المصرفية التابعة لمناطق المملكة العربية السعودية.

وكما يشترط أن تكون صلاحية رخصة القيادة أقل من 180 يومًا حتي يسمح لك النظام بتجديد الرخصة.

كيفية استخراج رخصة القيادة السعودية:

يتم استخراج رخصة القيادة من خلال عدة خطوات وهى كالتالي:

ادخل على رابط بوابة أبشر وزارة الداخلية.

ثم عليك بتسجيل الدخول من خلال الاسم وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

ثم تقوم بالنقرعلى الخدمة المطلوبة وهي “استخراج رخصة قيادة”.

ثم تقوم بقراءة الشروط جيدا والموافقة على الشروط وأحكام الاستخدام، وبعد ذلك يقوم الشخص المتقدم باختيار أيقونة تجديد الترخيص

إدخال كافة البيانات بشكل صحيح ثم الضغط على أيقونة تأكيد وحفظ

انتظر قليلا سوف تظهر لك أنه تم تجديد التراخيص بنجاح.

ثم ثم تنتقل الى قائمة جديدة يتم عبرها عرض عدة طرق يمكن من خلالها اختيار الطريقة المناسبة للحصول على الترخيص.

ثم عليك باضافة عدد سنوات التجديد في مكانه المناسب، ثم النقرعلى التالي.

يقوم الشخص باختيار الطريقة التي من خلالها يتم دفع الرسوم وتختلف الرسوم حسب مدة التجديد الزمنية، حيث تم تقدير 80 ريالاً سعودياً وفي حالة التجديد لمدة سنتين ، ويتم دفع 200 ريالاً سعودياً للتجديد لمدة 5 سنوات، و400 ريال لمدة 10 سنوات.

وبعد التاكد من كتابة جميع البيانات المطلوبة وعلى ان تكون صحيحة يتم التأكيد انه تم تقديم طلب استخراج أو تجديد الرخصة.

الرسوم المقررة على مخالفات رخصة القيادة:

قامت إدارة المرور من خلال صفحتها الرسمية عبر تويتر بالإعلان عن تعاونها مع وزارة الداخلية السعودية على فرض عقوبات مالية تتمثل في غرامات على مخالفات الرخص، ونوضح من خلال هذا المقال هذه الغرامات هي: