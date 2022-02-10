نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات حجز اختبار القدرات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب الطلاب في التعرف على خطوات حجز اختبار القدرات لكي يجتزونها في المملكة العربية السعودية، حيث يُمكنك التسجيل في الاختبارات لكي يتم تأهيلهم للدراسة في أي جامعة من جامعات المملكة، فهذه الاختبارات تُتولها هيئة تقويم التعليم والتدريب للتعرف على نسبة الاختبار، فهو يُساهم في تحديد مستوى قدرات الطلاب، لذا سوف نوضح المزيد من التفاصيل التي تخص اختبار القدرات.

خطوات حجز اختبار القدرات 1443

اختبار القدرات من أهم الاختبارات التي يجب الخضوع لها الطلاب في المملكة، ولكي تتمكن من حجز اختبار القدرات في المملكة العربية السعودية يُمكنك ذلك عبر اتباع بعض الخطوات التالية وهي:

الانتقال إلى رابط موقع قياس الرسمي.

سجل دخول بواسطة البيانات الخاصة بك.

حدد اختبار القدرات ثم اختر نوع الاختبار.

بعد ذلك أضغط على خانة التسجيل ثم اقرأ الملاحظات.

قم بالموافقة على الشروط والإقرار ثم أنقر على التالي.

اتبع كافة التعليمات الخاصة بالاختبار ثم حدد مركز الاختبار.

حدد الموعد الخاص بك ثم قم بمتابعة انتهاء التقديم.

خطوات الاستعلام عن مواعيد اختبار القدرات

لكي يُمكنك الاستعلام عن الموعد الخاص بالمواعيد الاختبارات لكل الطلاب، لذا اتبع ما يلي:

قم بزيارة الصحفة الرسمية الخاصة باختبارات القبول الجامعي.

النقر على خانة اختبار القدرات ثم أضغط على الجدول الزمني.

قم بالإطلاع على كافة الجدول لمعرف التفاصيل الخاصة بالمواعيد.

كيفية الحصول على نتائج القياس

يرغب الطلاب في التعرف على النتائج الخاصة بالقياس عبر الموقع الرسمي الخاص به، لذا يُمكنك اتباع الآتي:

الانتقال مباشرة إلى رابط موقع قياس الرسمي.

قم بكتابة رقم السجل ثم أكتب كلمة المرور.

أختر أنا لست روبوت ثم أختر النتائج.

حدد اختبار القدرات ثم أنقر على خانة البحث.

رابط التسجيل في اختبار القدرات e-services.qiyas.sa

تستطيع التوجه إلى رابط التسجيل في اختبار القدرات الخاصة بطلاب المملكة العربية السعودية الراغبين في الالتحاق بأحد الجامعات، لذا لابد من اتباع بعض الخطوات لكي يتم التسجيل بنجاح عبر الموقع الرسمي الخاص بذلك هو موقع قياس الرسمي.

بهذا نكون وصلنا لختام مقالنا الذي يحمل عنوان خطوات حجز اختبار القدرات وذكرنا لكم كافة التفاصيل التي تخص الاختبارات ونود أن يكون نال إعجابكم.