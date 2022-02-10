طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد sbis.hrsd.gov.sa

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عمر شويل - جدة نتابع معكم أعزائنا المتابعين طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد، حيث يبحث عنها الكثير من الأشخاص في جميع أنحاء المملكة، وخاصة الراغبين في الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي 1443، وسنتعرف معكم أعزائنا في هذا المقال على كيفية التسجيل في الضمان بشكل صحيح، وسنعرفكم على موعد نزول الدعم بالنسبة لكم، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا عل كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

الضمان الاجتماعي المطور

وتقدم الحكومة السعودية العديد من أشكال الدعم لمواطنيها، والتي منها ما يأتي:

وتقدم الحكومة السعودية معاش الضمان الاجتماعي متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي المسؤولة عن إدارة الضمان الاجتماعي، وقد أعلنت عن نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد منذ أشهر قليلة، وأتاحت التسجيل فيه حتى نهائية أواخر شهر مايو 2022، وهذا سواء لمن كانوا مسجلين في النظام القديم أم لا.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

ويمكنكم التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد بكل سهولة ويسر وهذا عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع الضمان الاجتماعي المطور عبر الرابط الرسمي sbis.hrsd.gov.sa.

قم بكتابة رقم الهوية الخاصة بك في الخانة المخصصة.

ادخل البيانات المطلوبة لإنشاء حساب جديد خاص بك في المنصة.

في حالة امتلاكك لحساب في نفاذ اضغط على تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني.

ستنتقل إلى موقع ناجز قم بتسجيل الدخول برقم الهوية خاصتك وكلمة المرور، ثم ستعود مرة أخرى إلى موقع الضمان.

سيتم إرسال كود التحقق عبر رقم الجوال الخاص بك، أدخله ثم قم بالمتابعة.

ثم اضغط على الذهاب للملف الموحد.

قم بتعبئة البيانات الخاصة بالملف الموحد كما هو موضح بالمقطع أعلاه.

ثم عبئ بيانات المنازل.

اختر الذهاب لقائمة البرامج.

بعدها اختر البرنامج الذي تريد التقديم عليه.

وتأكد أن البيانات الخاصة بك وبالتابعين صحيحة حتى لا يتم رفض الطلب، وهذا كما هو موضح بالأعلى.

موعد نزول الضمان المطور 1443

وبعد أن تقوم بعملية التقديم سيظهر لك إشعار أنه سيتم الرد على طلبك خلال 25 يوم، وعند قبولك سينزل الدعم الخاص بك مع الدفعة الجديدة بالشهر الموالي، وقد تعرفنا معكم على كيفية الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1443، فتابعوا معنا.