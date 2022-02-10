نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر امتى .. موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور لشهر فبراير 1443 الحالي في حسابات الأفراد المتوافر بهم نتائج الأهلية في المقال التالي
قام الكثير من المواطنين السعوديين بالبحث عن موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور لشهر فبراير وخاصة بعد صرف الدفعة الأولى للمستحقين القدامى مما أدى إلى تساؤل كثير من الأسر على موعد الحصول على الضمان وسوف نوضح موعد نزول الضمان من خلال هذا المقال.
موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور لشهر فبراير
لقد حرصت المملكة العربية السعودية على خدمة أبنائهم وتقديم الدعم الكامل لهم مما جعل كثير من الأسر السعودية تقوم بالتساؤل عن موعد نزول الضمان بعد توفيره لهم وخاصة بعد صرف الدفعة الأولى، وشعرت الأسر القدامى بالقلق خوفا من تأجيل موعد صرف الضمان الخاص بهم خاصة بعد قبول أكثر من ٧٢ ألف أسرة جديدة.
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرد على الأسر بأن موعد صرف الضمان سوف يكون في العاشر من الشهر الميلادي دون أي تأجيل حيث تتعامل المملكة العربية السعودية بالتقويم الميلادي وسوف نتعرف على موعد الصرف بالتفاصيل من خلال النقاط التالية:
- أنه سوف يتم صرف دفعة المسجلين القدامى في الشهر التاريخ من صرف الدفعة الأولى.
- ويتم صرف معاش الضمان الاجتماعي في بداية كل شهر هجري.
- ويتم صرف دفعة المسجلين الجدد في شهر ديسمبر ٢٠٢١ في يناير ٢٠٢٢.
- وصرحت الوزارة أيضا أنها تستقبل في الوقت الحالي كثير من الأسر المسجلة للحصول على الضمان ويستمر التسجيل حتى مايو ٢٠٢٢ وتسعى إلى أن يكون موعد نزول الضمان موحد لجميع الأسر السعودية.
شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي
بعد أن تعرفنا على موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور لشهر فبراير نتعرف الآن على أهم الشروط لكي نحصل على التسجيل في الضمان من خلال النقاط التالية:
- أن يكون المواطن سعودي الجنسية وأن يقيم في السعودية بصفة دائمة.
- يكون للمطلقات والارامل السعوديات وغير السعوديات المتزوجين من زوج سعودي.
- المطلقات والأرامل السعوديات المتزوجين من غير السعودي.
- المطلقات والأرامل الغير سعوديات ولكن يوجد لها أيتام سعوديين.
- أصحاب الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة.
- يصرف أيضا للأرامل والايتام المقيمين في السعودية بصفة دائمة.
- يجب على القادرين في الاسر السعودية التي سجلت في الضمان الاجتماعي المطور الانتظام ببرنامج التدريب والتوظيف للحصول على وظيفة أو مهنة بعد انتهاء مدة التدريب.
- يمكن لأحد أفراد الأسر المسجلة في نظام الاجتماعي المطور يدرس خارج السعودية لا يؤثر ذلك على صلاحية التسجيل.
- يجب أن تكون الأسر المسجلة لا تمتلك أي ممتلكات.
- أصحاب الدخل المنخفض.
- من لا يوجد لهم دخل مادي.
- لا تنطبق على من يعيشون في أماكن الايواء والسجون.
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