“Aramco”.. أسعار البنزين في السعودية 10 فبراير 2022 وفقًا لتحديثات شركة أرامكو

يستعد الملايين من المواطنين والمقيمين في المملكة خلال هذه الساعات لسماع تحديثات أسعار البنزين في السعودية 2022 وذلك بعدما جرت العادة بأن يتم إجراء تعديلات على سعر البنزين في السعودية بشكل دوري وتحديدًا في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، وهو الأمر الذي يدفع الكثيرون للتساؤل حول توقعات الخبراء بشأن أسعار البنزين في السعودية لشهر فبراير وهل بالفعل ستكون هناك تغيرات في الأسعار بالمقارنة بما كانت عليه خلال الشهر الماضي.

أسعار البنزين في السعودية

ذكرت مصادر مسؤولة داخل شركة أرامكو السعودية، بأن الساعات الحالية تشهد قيام لجان المراجعة بعقد اجتماعات مستمرة من أجل تحديد ما إذا كان هناك تغيرات سوف يتم تطبيقها على سعر البنزين في السعودية 2022 داخل المملكة، أم إن الأسعار ستكون على ما هي عليه الآن وسوف يستمر سعر الوقود والنفط بشكل عام داخل البلاد كما هو بدون أي تغيرات على الإطلاق، وهو أمر يتوقف على العديد من العوامل ولعل أبرزها هو سعر الخام وكذلك حجم الإقبال على الشراء خلال الفترة الأخيرة.

سعر البنزين في السعودية اليوم

ذكرت التقارير الإعلامية بإن أخر تحديث قد تم بخصوص أسعار البنزين في السعودية 2022 كان خلال شهر يناير الماضي، حيث أعلنت شركة أرامكو بشكل رسمي عن أخر تحديثات تخص سعر بيع المواد البترولية داخل محطات الوقود على مستوى المملكة العربية السعودية، وقد جاءت على هذا النحو:

سعر بنزين 91 قد وصل إلى نحو 2.18 ريال.

سعر بنزين 95 قد سجل نحو 2.33 ريال سعودي.

سعر لتر الكيروسين وصل إلى نحو 0.70 ريال سعودي.

سعر لتر الديزل سجل نحو 0.63 ريال.

تحديثات أسعار البنزين في السعودية فبراير 2022

حتى هذه اللحظة لم تصدر أي تحديثات جديدة تخص سعر المواد البترولية داخل محطات الوقود في المملكة العربية السعودية، حيث يتم العمل بالأسعار التي تم الإعلان عنها في شهر يناير الماضي، ولا زالت اجتماعات المسؤولين في شركة أرامكو مستمرة من أجل تحديد قائمة الأسعار الجديدة التي سيتم العمل بها بدءًا من يوم 11 فبراير الجاري وتستمر حتى يوم 10 مارس المقبل والذي سيكون موعد عمل المراجعة الدورية الجديدة وفقًا لتحديثات السوق العالمي.