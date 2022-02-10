موعد اجازة يوم التاسيس للقطاع الخاص والعام 1443 في السعودية

موعد اجازة يوم التاسيس للقطاع الخاص للعام 1443 – 2022 في المملكة العربية السُّعُودية من الأمور التي تهم كل الأفراد الملتحقين بالعمل داخل القطاع الخاص بالمملكة ، ولا سيما أنه في معظم الأحيان تحتفظ مؤسسات القطاع الخاص بحقها في إعطاء موظفيها إجازة من عدمه ، وفي هذا السياق ؛ سوف نقوم عبر هذا المقال المقدم على موقع ثقفني ؛ بتوضيح موعد اجازة يوم التاسيس للقطاعين الخاص والعام 2022 بالمملكة بالتفصيل.

تاريخ يوم التأسيس السعودي 1443

سوف يوافق يوم 22/02/2022م وهو الموافق 21/07/1443هـ، حيث يتم الاحتفال سنويًا بيوم التأسيس في المملكة العربية السُّعُودية في اليوم الثاني والعشرين من شهر فبراير، وهو هذا العام سوف يوافق يوم الثلاثاء 22 فبراير وتوافق اجازة يوم التاسيس بالهجري يوم 21 رجب 1443هـ، ويعود سبب الاحتفال بهذا اليوم إلى أنه مرتبط بذكرى قيام الإمام محمد بن سعود ـ غفر الله تعالى له ـ بتأسيس الدولة السُّعُودية الأولى في عام 1139هـ الذي وافق عام 1727م أي منذ أكثر من 300 سنة.

موعد اجازة يوم التاسيس للقطاع الخاص 2022

يوم الثلاثاء 22/فبراير/2022م ؛ حيث قد لقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السُّعُودية أنه بالإشارة غلى المرسوم والأمر الملكي الذي نص على اعتبار يوم 22 فبراير من كل عام إجازة رسمية للاحتفال بيوم تأسيس الوطن والدولة السُّعُودية الأولى تشمل كافة قطاعات الدولة بِرُمَّتها سواء القطاع الخاص أو العام. مما يُعني أن يوم 22 فبراير 2022م سوف يكون يوم إجازة رسمية أيضًا لموظفي القطاع الخاص مدفوعة الأجر ما لم يتم الاتفاق مع الموظف على غير ذلك.

ويحرص أبناء المملكة العربية السُّعُودية جميعهم على إحياء ذكرى هذا اليوم الذي جاء بشعار (حنا يوم بدينا) ، يؤكد على سعادة الجميع بإحياء هذه المناسبة الوطنية العريقة التي تشير إلى وضع النواة الأولى في طريق بناء الوطن السعودي قبل أن يقوم الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود بخوض المعارك المتعددة من اجل استعادة أجزاء الوطن وإعلان إقامة الدولة السُّعُودية الحديثة في عام 1932 الخاصة باليوم الوطني السعودي والذي قد شهد إطلاق اسم (المملكة العربية السُّعُودية) على هذا الوطن للمرة الأولى.