نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن مديونية stc برسالة أو برقم الهوية 1443 وكيفية الإعفاء منها في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن مديونية stc برسالة أو برقم الهوية وكيفية تخفيف المديونية والإعفاء منها من أهم وأبرز الأسئلة الشائعة لدي الكثير من عملاء شركة الاتصالات السعودية stc، حيث تعتبر خدمة الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بالديون من الخدمات الهامة التي تقدمها شركة الاتصالات السُّعُودية لكافة عملائها، والتي تساعد العملاء في معرفة مبالغ الفواتير اللازم سدادها سواء كانت هذه الفواتير متعلقة بخدمات التلفاز أو الهاتف المحمول أو الإنترنت، كما قامت بتوفير أكثر من طريقة تمكن العملاء من الاستفادة من هذه الخدمة وذلك من خلال عن طريق التسجيل في موقع خدماتي أو من خلال تطبيق stc، وفيما يلي سنتعرف على خطوات الاستعلام عن مديونية stc برسالة أو من خلال إدخال رقم الهوية.

الاستعلام عن مديونية stc برسالة

كثيراً ما يرغب العديد من العملاء في معرفة قيمة الفواتير وموعد سدادها لذلك قامت الشركة بتوفير خدمة الاستعلام عن مديونية stc برسالة إلكترونيًا والتي تتمثل في النقاط التالية:

يقوم العميل بإرسال رسالة نصية تحتوي على 9955 إلى رقم 999 وسوف تصل رسالة نصية إلى رقم الهاتف الجوال بها تفاصيل حول قيمة المديونية.

كما يمكن للعميل الاتصال على رقم خدمة عملاء stc وهو 8001166696 ومن ثم الطلب بمعرفة المديونية وسوف تصل رسالة في الحال بها قيمة الفواتير.

ولابد من ملاحظة أنه يجب سداد الفواتير في موعدها تجنباً لوقف الخدمة، حيث تقوم الشركة في حالة عدم السداد بفصل الإرسال كإجراء أولي، وفي حالة الاستمرار في عدم السداد يتم فصل الإرسال والاستقبال معاً، وأخيراً يقوم بإلغاء الخدمة نهائيًا وإدراج العميل على قائمة المديونية.

الاستعلام عن مديونية stc برقم الهوية

تسهيلاً على كافة العملاء فقد قامت الشركة بتوفير طريقة أخرى تمكن العملاء من الاستعلام عن مديونية الفواتير الخاصة بهم وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، فما على العميل سوى اتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بزيارة الموقع الرسمي لشركة stc السعودية.

بعد ذلك قم بتسجيل بيانات الدخول وهي:( رقم الهوية – كلمة المرور).

ثم انقر على زر “تسجيل الدخول”.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة “ خدماتي ” في حالة كون اللغة المستخدمة العربية، أما إذا كانت اللغة المستخدمة الإلنجلزية فقم بالضغط على أيقونة “ mystc “.

” في حالة كون اللغة المستخدمة العربية، أما إذا كانت اللغة المستخدمة الإلنجلزية فقم بالضغط على أيقونة “ “. ستظهر بعد ذلك قائمة الخدمات قم باختيار خدمة “الاستعلام عن فواتيري“.

سيتم الانتقال إلى تبويب آخر به كافة التفاصيل حول فواتيرك الجديدة والقديمة.

طرق دفع فواتير stc

بعد الانتهاء من معرفة قيمة الفواتير الخاصة بك سنتعرف على كيفية سداد هذه الفواتير، حيث قامت الشركة بتوفير أكثر من طريقة للسداد تسهيلاً على عملائها، وتتمثل هذه الطرق في الآتي:

الطريقة الأولى التسديد عبر موقع stc، وذلك من خلال الآتي:

في البداية قم بتسجيل الدخول في موقع mystc.

بعد ذلك قم تحديد الرقم الذي ترغب في تسديده.

ثم قم بالنقر على زر “ تسديد “، ومنها قم بالضغط على أيقونة “ دفع “.

“، ومنها قم بالضغط على أيقونة “ “. بعد ذلك قم اختيار طريقة الدفع المناسبة سواء من خلال البطاقات الائتمانية أو حساب سداد.

وأخيراً قم بالنقر على زر “دفع الآن“.

الطريقة الثانية السداد عبر تطبيق stcpay، وتتمثل طريقة السداد فيما يلي:

في البداية قم بتحميل تطبيق stcpay.

بعد ذلك قم سجل دخولك في التطبيق، ومن ثم قم بالضغط على أيقونة “ خدمات stc “.

“. ثم قم بتحديد الرقم المراد سداد فاتورته.

وأخيراً قم بالنقر على زر “سدد“.

الطريقة الثالثة السداد عبر الهاتف المصرفي للبنوك، وذلك عن طريق:

في البداية قم بالاتصال برقم الهاتف الخاص بالبنك التابع له.

بعد ذلك قم باختيار خدمة سداد الفواتير، ومن ثم قم بتحديد الشركة وهي شركة الاتصالات السعودية.

ثم قم بإدخال الرقم.

وأخيراً قم بالضغط على الرقم الخاص بالتسديد.

كما يمكنك أيضا الاطلاع على خطوات معرفة رصيد سوا إلكترونيًا.

خطوات تخفيف المديونية أو الإعفاء منها

كثيراً ما يواجه العديد من العملاء بعض التعثرات في سداد الفواتير لذلك قامت الشركة بتوفير خدمة تخفيف الفواتير أو إسقاطها.

وتتمثل طريقة تخفيف المديونية في الآتي:

في البداية قم بالاتصال برقم خدمة العملاء وهو: 800 .

. بعد ذلك قم بإدخال البيانات التي تُطلب منك مثل رقم الهاتف ورقم الهوية وغيرها.

سيتم تقديم طلب التقسيط وستصل رسالة نصية إلى رقم الهاتف الخاص بك يفيد بنجاح تقديم طلب التخفيف.

ولنجاح عملية التخفيف يجب دفع نصف المبلغ المطلوب مقدمًا خلال شهر واحد، وإلا لن يتم تخفيف المديونية.

أما بالنسبة للإعفاء من المديونية فيتوجب توافر بعض الشروط الهامة والتي تتمثل في التالي:

أولاً يجب أن يكون الدين قديم.

ثانيًا يشترط دفع نصف القيمة المالية للفواتير خلال شهر واحد من تاريخ تقديم طلب الإعفاء.

في حالة قيامك بدفع نصف المبلغ في الموعد المحدد فسوف يقوم الناقل بدفع النصف الآخر من الخطوط السُّعُودية في غضون ثلاث أيام.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات حول طريقة الاستعلام عن مديونية stc برسالة أو برقم الهوية، كما تعرفنا على خطوات سداد هذه الفواتير، وكذلك خطوات تقديم طلب الإعفاء أو تخفيف المديونية.