اهم الشروط اللازمة للحصول علي قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية

يقدم بنك التنمية الإجتماعية قرض الزواج لإعانة الشباب المقيمين داخل المملكة العربية السعودية على الزواج وتغطية المصروفات والإلتزامات اللازمة، حيث انها خدمة إلكترونية قام البنك بتوفيرها للأشخاص المقبلين على الزواج تيسيراً عليهم إتمام متطلبات الزواج، وإهتم بنك التنمية أيضاً أن تكون طريقة السداد ميسرة للمستفيدين ولم يمنع المستفيدين من خدمة تمويل نفاذ من الحصول على قرض الزواج ولكن يجب أن تتوافر شروط الإستحقاق اللازمة للإستفادة من قرض الزواج.

شروط إستحقاق قرض الزواج من بنك التنمية

قام بنك التنمية بتوفير خدمة قرض الزواج بعد إستيفاء المتقدم لشروط الإستحقاق حتى يقدم البنك القرض لمن هم في حاجة إليه، وفيما يلي سوف نوضح الشروط الواجب توافرها للحصول على القرض بنجاح:

يجب أن يكون المتقدم للحصول على قرض الزواج سوف يتزوج للمرة الأولى وقد استثنى البنك من هذا الشروط من هم توفت زوجاتهم الوحيدة، والأشخاص الذين تعرضوا لطلاق زوجاتهم الوحيدة قبل أن يتم الدخول بها.

يلزم بنك التنمية أن يتم الزواج من إمرأة تحمل الجنسية السعودية أو جنسية دولة من مجلس التعاون الخاص بدول الخليج العربي.

إذا كان المتقدم يرغب في الزواج من إمرأة لها جنسية مختلفة يجب أن يحصل على موافقة لإتمام الزواج من الجهات المختصة للحصول على القرض.

يلتزم المتقدم للحصول على القرض من تقديم عقد النكاح بعد تصديق المحكمة عليه، كما يجب أن يكون لم يمضي على تاريخ هذا العقد عامين.

خطوات التقديم للحصول على قرض الزواج من بنك التنمية

يحصل المواطنين السعودين على قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية بدون تحصيل رسوم إدارية من المستفيدين ويتم سداد القرض للبنك عن طريق تقسيمه لأقساط يسددها المستفيد شهرياً، وفيما يلي نوضح خطوات التقديم للحصول على قرض الزواج إلكترونياً: