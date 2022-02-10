نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور تويتر والرقم الموحد sbis hrsd للتواصل مع الدعم الفني الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر حساب الضمان الاجتماعي المطور تويتر والرقم الموحد للتواصل مع الدعم الفني للوزارة عن طريق تلفون الضمان الاجتماعي أو من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر لتقديم شكوى أو الحصول على إجابة استفسار لدى المستفيد أو المتقدم الجديد على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي 1443، حيث زادت الاستفسارات حول برنامج الضمان الاجتماعي المطور بعد نفاذ الآلية الجديدة، ونظراً لظهور بعض المشكلات عند التقديم على الضمان، فيحتاج البعض للتواصل مع الوزارة لحل المشكلة أو الحصول على مساعدة عند التسجيل، لذلك قمنا بتوفير هاتف الضمان الاجتماعي ورابط الضمان على تويتر، إلى جانب توفير طريقة التسجيل في الضمان بخطوات يسيرة للإجابة على سؤال كيف أسجل في الضمان الاجتماعي الجديد.

رابط الضمان الاجتماعي المطور تويتر 1443

بعد أن أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة الدعم والحماية الاجتماعية وفتحت باب التسجيل في نظام الضمان المطور 1443، فقد قدمت دعوتها للجميع بضرورة التسجيل في الضمان المطور عن طريق النت دون الحاجة للذهاب إلى مكتب الضمان الاجتماعي، وقد تداول بعض المستفيدين الحاليين من الضمان الاجتماعي وفق النظام القديم سؤال “هل يلزم التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد أم سيتم نقلي بشكل تلقائي؟”.

وهنا أكدت الوزارة على أنها ستقوم بنقل المستحقين وفق الآلية السابقة بشكل تدريجي إلى منصة الضمان المطور الجديدة، ولك بعد أن يتم دراسة استحقاقهم وفق المعايير وشروط الاستحقاق الجديدة، ففي حال انطبقت شروط الضمان على المستفيد الحالي، فسوف يحصل على معاش برنامج دعم مستفيدي الضمان بشكل مباشر، أما في حال عدم انطباق شروط الأهلية والاستحقاق على المتقدم سواء كان عائل أسرة أو فرد مستقل، فسوف يتم إسقاطه من الضمان.

وعند تسجيل طلب جديد في الضمان الاجتماعي قد يحتاج المتقدم لبعض المساعدة من الجهة المعنية، نظراً لوجود بيانات قد تكون مختلفة وتحتاج لتعديل ولم يتمكن من تعديلها، أو الرغبة في الحصول على استفسار يتعلق بالبرنامج، لذلك يبحث عن وسيلة تواصل تمكنه من محادثة العناية بالعملاء سواء كان عن طريق النت أو من خلال الاتصال التليفوني، لذلك قمنا بتوفير كافة وسائل التواصل مع الوزارة بالنقاط التالية:

حساب الضمان الاجتماعي المطور تويتر (HRSD_Care).

وزارة الموارد البشرية تويتر (HRSD_SA).

رقم الضمان الاجتماعي الموحد ( 19911 ).

). رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعي الجديد (sbis.hrsd.gov.sa).

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

يبحث بعض المتقدمين عن إجابة سؤال كيف التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد أو كيف أسجل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 لمعرفة الطريقة الصحيحة لتعبئة الملف الموحد، لذلك وفرنا لمتابعي ثقفني كيفية التقديم على النظام المطور بالنقاط التالية:

بعد اتباع الرابط المرفق، قم بالنقر على أيقونة تسجيل جديد، ثم كتابة الهوية والجوال وتاريخ الميلاد والتأكد من تطابق المعلومات المسجلة، حيث سيتحقق النظام من صحتها، ثم يقوم بإرسال رمز تفعيل الجوال في رسالة نصية، قم بكتابته والنقر على توثيق، وبذلك تكون قد سجلت مستخدماً جديداً بنجاح، أكتب الهوية وكلمة المرور وأضغط على “تسجيل الدخول”.

ثانياً: الذهاب إلى الملف الموحد.

يحب تعبئة البيانات الشخصية الأساسية للمتقدم، حيث يتم تعبئة بيانات كافة الخانات الموجودة بالملف بدايةً من البيانات الشخصية وحتى تأكيد ومراجعة المعلومات، وبعد كل خطوة يجب النقر على حفظ البيانات حتى يتم حفظها بشكل صحيح.

النقر على المنازل من القائمة الرئيسية لتكوين المنزل.

يمكن إنشاء أكثر من منزل وإضافة كل تابع للمنزل الذي ينتمي إليه أو الذي يقيم فيه عن طريق الضغط على “تكوين منزل”، ثم تحديد نوع الوحدة السكنية، ويتوجب العلم أنه في حال كانت نوع الوحدة مستأجراً، فيجب إدخال رقم عقد الإيجار الإلكتروني، وأن يكون مسجلاً على منصة إيجار.

وبعد ذلك يقوم المتقدم بالنقر على البرامج واختيار برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي 1443، ثم النقر على تقديم، ثم يعرض النظام المنازل التي تم بتكوينها، قم باختيار المنازل التي تريد شمولها بالطلب المقدم من جانبك، ثم إسناد كل تابع في المنزل الذي يقيم فيه، ومن يرغب في الإطلاع على طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

وبذلك نكون قد عرضنا لكيفية التقديم، وأرفقنا رابط الضمان الاجتماعي المطور تويتر للتواصل مع حساب العناية بالعملاء، ومن يرغب في التعرف على طريقة حساب الضمان الاجتماعي المطور وفق حاسبة الضمان بآليته الجديدة، ومعرفة موعد صرف الضمان الدفعة الثانية، والإطلاع على جدول الحد المانع المعتمد على عدد أفراد الأسرة والحد الأعلى لقيمة المعاش، يمكنه ذلك الآن.