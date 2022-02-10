نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن حساب المواطن برقم الهوية عبر موقع ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن حساب المواطن برقم الهوية، من أبرز الأمور التي يبحث عنها المواطنين السعوديين المستفيدين من برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، وكان البرنامج قد أعلن منذ فترة قصيرة عن أسامي المقبولين في الدفعة الجديدة بعد أن تمت دراسة ملفات المتقدمين بدقة، وتم اختيار المؤهلين لاستحقاق المعاش الذي يصرف في حسابات المواطنين المقبولين كل شهر، ويعد هذا البرنامج من أهم برامج الدعم التي تقدمها حكومة المملكة لكل الأشخاص والأسر ممن يعانون من ضعف الدخل ولا يستطيعون توفير كل متطلبات الحياة والكماليات، وسنتحدث في مقالنا من خلال موقع ثقفني الإخباري عن طريقة استعلام عن حساب المواطن برقم الهوية وحاسبة حساب المواطن، تابعوا معنا التفاصيل التي سنذكرها لكم.

استعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

يستفسر الكثير من المواطنين السعوديين عن كيفية استعلام عن حساب المواطن برقم الهوية، وحسب ما ورد إلينا فقد أصبح في إمكان المستفيدين إجراء الاستعلام عن حساباتهم ومعرفة إذا ما كانت أساميهم واردة في الدفعة الجديدة من الدعم الحكومي الذي تقدمه المملكة لكل المواطنين المحتاجين، ويمكنهم القيام بذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات التي سنذكرها لكم فيما يلي:

أولا: في بادئ الأمر يجب أن يقوم المستعلم بالدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن من خلال الإنترنت.

ثانيا: يتوجّب عليه اختيار خانة الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية الوطنية.

ثالثا: يقوم بكتابة رقم الهوية في المكان المخصص له، ثم يضيف البيانات التي يطلبها الموقع.

في الأخير يقوم بالنقر على زرّ استعلام وستظهر له المعلومات الخاصة به وبدفعته.

حاسبة حساب المواطن

بعد أن قدمنا لكم طريقة استعلام عن حساب المواطن، لا بد من أن نشير إلى طريقة التحقق من الدعم المستحق من خلال الآلية التي تم اعتمادها، وهي الحاسبة التقديرية الموجودة على الموقع، حيث يمكن لكل المواطنين المقبولين أن يقوموا بحساب القيمة التقديرية للدعم المالي الذي يستحقونه، وهذا من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية التي سنذكرها لكم:

الولوج إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن

يقوم المواطن بالنقر على الأيقونة الخضراء الخاصة بالحاسبة التقديرية.

سيظهر للمستخدم سؤالين هما: هل أنت مسجّل في البرنامج؟ والسؤال الثاني هو هل أنت فرد مستقل أم رب أسرة؟

في حال اختار المستخدم كونه بّ أسرة، يتوجّب عليه إدراج عدد التابعين له ممن تزيد أعمارهم عن 18 سنة ومن هم دون ذلك، بالإضافة إلى الدخل الإجمالي للأسرة.

وفي حال كان الاختيار الثاني “فرد مستقل”، يتوجب عليه أن يدرج قيمة دخله الشهري فقط.

بعد التحقق من صحة البيانات ينقر على أيقونة “احسب”، وسيظهر له المبلغ التقديري المستحق.

بهذا نصل وإياكم إلى خاتمة المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع استعلام عن حساب المواطن . والذي يبحث عنه آلاف المواطنين المستفيدين من برنامج الدعم الحكومي. ثم انتقلنا بين الاسطر لنتطرق على الحديث عن حاسبة حساب المواطن، نرجوا أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم من معلومات.