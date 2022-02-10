كيف أقدم في مقطوعة الضمان من الجوال

كيف أقدم في مقطوعة الضمان، حيث يستعلم عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية عن طريقة التقديم في مقطوعة الضمان الاجتماعي من الجوال، حيث يتوفر التقديم الإلكتروني للإعانة المقطوعة من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقد تمت إتاحة التسجيل للمواطنين السعوديين من هم أكثر احتياجًا، علي أن يتم التقديم من خلال برنامج مساعدات الوزارة المتوفر للمستحقين فقط من أجل إعانتهم علي على تدبر متطلباتهم المعيشية الخاصة بهم سواء كان ذلك لفرد أو لأسرة، ويأتي توافر ذلك الدعم لرغبة الحكومة في توفير عدالة اجتماعية بين جميع أفراد المجتمع السعودي، وسوف نوضح لكم كيفية التقديم في مقطوعة الضمان.

شروط التسجيل في مقطوعة الضمان الاجتماعي

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروطاً عامة للمستفيدين حتي يستطيعون التسجيل في مقطوعة الضمان الاجتماعي، حيث يتم صرف المساعدات المالية المخصصة من جانب الوزارة بناءً علي توافر الشروط التالية:

تشترط الوزارة أن يكون الشخص المستفيد سعودي الجنسية.

يجب أن يكون الشخص من المقيمين داخل الأراضي السعودية بشكل دائم بالمملكة.

ألا يكون سن المتقدم الراغب بالتسجيل يقل عن خمسة وثلاثين عامًا وقت التقديم.

يجب ألا يكون المستفيد الراغب في التقديم من المستفيد من برامج دعم أخري تقدمها الوزارة.

يجب ألا يكون الشخص من العاملين بقطاعات العمل الحرة مثل أعمال التجارة أو أي عمل استثماري.

يشترط ألا يمتلك الشخص سجل تجاري باسمه.

بجب ألا يمتلك المستفيد أي ممتلكات زراعية تدر أرباح خاصة به.

يجب ألا يتعدى إجمالي الدخل الذي يخص رب الأسرة عن مبلغ 8650 ريال سعودي، وللفرد عن مبلغ 3000 ريال سعودي.

كيف أقدم في مقطوعة الضمان؟

يستطيع جميع مواطني المملكة العربية السعودية التقديم في مساعدات المساعدة المقطوعة، من خلال التسجيل الإلكتروني الذي يتم بهذه الخطوات: