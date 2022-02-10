نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هائلة في هايبر بنده بالسعودية هذا الأسبوع أشتري أي منتج وأحصل على الثاني مجاناً العرض ساري حتى 14 رجب 1443 هجري في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض هائلة في هايبر بنده بالسعودية هذا الأسبوع أشتري أي منتج وأحصل على الثاني مجاناً العرض ساري حتى 14 رجب 1443 هجري - ثقفني
هايبر بنده بالسعودية إستطاع وفي بضع سنوات أن يخصص له مكانة هائلة في عالم التسوق وبالفعل أصبح له العديد من الفروع في جميع الدول العربية وأصبح بفضل مجهوداته أهم وأضخم هايبر ماركت والأكثر انتشاراً ومبيعاً على الإطلاق بداخل المملكة وخارجها، ومخصص في بيع جميع السلع والمنتجات الضرورية للمستهلك وله ايضاً العديد من الفروع في جميع أنحاء المملكة كل هذا من أجل انتشار اكثر والحصول على شعبية عريقة.
عروض هايبر بنده على أدوات المطبخ:
- متواجد بداخل العرض طقم قدور تومبك كور كماز، متكون من 11قطعة بأحجام مختلفة، سعر قبل العرض 539 ريال سعودي وبعد العرض 399 ريال سعودي.
- متواجد أيضاً بالعرض مقلاة غير لاصقة مقدمة من شركة مستر كوك بأحجام مختلفة، مقاس (20cm) سعرها قبل العرض 39ريال سعودي وبعد العرض 25ريال سعودي، والمقاس الأكبر (24cm) بسعر قبل العرض كان 49ريال سعودي وبعد العرض 33ريال سعودي.
- متاح وعاء تحضير القهوة لامبارت متوفرة بمقاسات مختلفة (10.5cm) بسعر 24 ريال سعودي، ومقاس (12.5cm) بسعر 28 ريال سعودي.
- متوفر بالعرض طقم صواني مدوره غير لاصقه للفرن إنتاج شركة مستر كوك بمقاسات مختلفة (30/26/22 سم)، سعرها قبل العرض 88 ريال سعودي وبعد العرض 71 ريال سعودي بادر بالحصول على العرض الأن قبل نفاذ الكمية .
عروض هايبر بنده على السلع الغذائية:
- متواجد بداخل العرض كفتة بقري أمريكانا جاهزة على الطهي، العبوة (500 جرام)، تتميز جميع منتجات أمريكانا بأنها عالية الجودة ، سعرها قبل العرض 19.95 ريال سعودي وبعد العرض 16.95 ريال سعودي.
- متاح برجر دجاج بالبقسماط إنتاج شركة أمريكانا ، الكيس 12 قطعة (678/672 جرام) سعر الكيس قبل العرض 24.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 15.95 ريال سعودي.
- يوجد ستربس الدجاج مجمد إنتاج سيارا (350 جرام)، عالي الجودة لتجهيز أشهى الأكلات وفي وقت قليل، سعر الكيس قبل العرض 19.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 11.95 ريال سعودي.
- بطاطس مقلية سيارا (2500،جرام) ذات مذاق رائع ويعشقها الكبار والصغار، سعرها قبل العرض 22.25 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 13.95 ريال سعودي.
- يوجد بالعرض أيضاً ارز بسمتي أبو كأس (10كجم)لعمل أشهى الأطباق السعودي بأرز عالي الجودة وطويل الحبة، سعر الكيس قبل العرض 82.95 ريال سعودي والسعر داخل العرض 59.95 ريال سعودي.
- يوجد خصم يصل إلى 20٪ على أرز بسمتي الوليمة ستايل (10 كجم) سعره بداخل العرض 59.95 ريال سعودي.
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