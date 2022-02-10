عروض هائلة في هايبر بنده بالسعودية هذا الأسبوع أشتري أي منتج وأحصل على الثاني مجاناً العرض ساري حتى 14 رجب 1443 هجري

هايبر بنده بالسعودية إستطاع وفي بضع سنوات أن يخصص له مكانة هائلة في عالم التسوق وبالفعل أصبح له العديد من الفروع في جميع الدول العربية وأصبح بفضل مجهوداته أهم وأضخم هايبر ماركت والأكثر انتشاراً ومبيعاً على الإطلاق بداخل المملكة وخارجها، ومخصص في بيع جميع السلع والمنتجات الضرورية للمستهلك وله ايضاً العديد من الفروع في جميع أنحاء المملكة كل هذا من أجل انتشار اكثر والحصول على شعبية عريقة.

عروض هايبر بنده على أدوات المطبخ:

متواجد بداخل العرض طقم قدور تومبك كور كماز، متكون من 11قطعة بأحجام مختلفة، سعر قبل العرض 539 ريال سعودي وبعد العرض 399 ريال سعودي.

متواجد أيضاً بالعرض مقلاة غير لاصقة مقدمة من شركة مستر كوك بأحجام مختلفة، مقاس (20cm) سعرها قبل العرض 39ريال سعودي وبعد العرض 25ريال سعودي، والمقاس الأكبر (24cm) بسعر قبل العرض كان 49ريال سعودي وبعد العرض 33ريال سعودي.

متاح وعاء تحضير القهوة لامبارت متوفرة بمقاسات مختلفة (10.5cm) بسعر 24 ريال سعودي، ومقاس (12.5cm) بسعر 28 ريال سعودي.

متوفر بالعرض طقم صواني مدوره غير لاصقه للفرن إنتاج شركة مستر كوك بمقاسات مختلفة (30/26/22 سم)، سعرها قبل العرض 88 ريال سعودي وبعد العرض 71 ريال سعودي بادر بالحصول على العرض الأن قبل نفاذ الكمية .

عروض هايبر بنده على السلع الغذائية: