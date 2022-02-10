شركة تمويل الأولي.. أفضل شركة تمويل شخصي بالسعودية

شركة تمويل الأولي، هي واحدة من أهم الشركات التي تختص بمجال العمل التمويلي في المملكة العربية السعودية، حيث تعمل الشركة علي تقديم حلول تمويلية جديدة وتكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتساهم الشركة في نجاح الأفراد ونمو المنشآت الصغيرة أو المتوسطة، وتوفر الشركة إجراءات خاصة للتقديم علي التمويل، وتتسم هذه الإجراءات بالسرعة والثقة بالإضافة الي الشفافية والراحة لجميع العملاء الراغبين في الحصول علي تمويل شخصي، وتوفر شركة الأولي هذا المنتج التمويلي للسعوديين والمقيمين ويشمل ذلك أيضاً المتقاعدين السعوديين ومن هم على رأس العمل بالمملكة بجميع قطاعات العمل المختلفة، وسوف نوضح لكم آلية التقديم علي تمويل شخصي من شركة تمويل الأولي.

شركة تمويل الأولي

تندرج شركة تمويل الأولي تحت رقابة ساما البنك المركزي السعودي، وتخضع لرقابة خاصة منه وذلك لجميع أنواع التمويل الذي توفره الشركة لجميع العملاء، وقد حددت الشركة عدد من الشروط التي إذا تم توافرها فيستطيع أي عميل التقديم علي التمويل الشخصي من شركة تمويل الأولي، وفيما يلي الشروط:

عمر العميل يجب أن يكون من 21 سنة حتي 60 سنة فقط عند نهاية عقد التمويل.

الحد الأدنى للراتب الشهري الذي يتم الحصول عليه هو مبلغ 4,000 ريال سعودي.

الحد الأقصى لطلب التمويل هو مبلغ 500 الف ريال سعودي.

الحد الأدنى لطلب مبلغ التمويل يجب ألا يقل عن 10,000 ريال سعودي.

المدة التي تخص الخدمة هي 6 شهور على الأقل للعاملين بالقطاع الخاص.

مدة الخدمة هي 3 شهور كحد أدني لمن يعمل بقطاع العمل الحكومي أو شبه الحكومي.

تصل مدة السداد الخاصة بقيمة التمويل في مدة أقصاها 60 شهر من تاريخ الحصول علي التمويل.

طريقة التقديم علي تمويل شركة الأولي

يستطيع جميع العملاء الجدد أو العملاء المسجلين لدي الشركة، التقديم علي تمويل شخصي بدون بنوك من خلال شركة تمويل الأولي، من خلال التقديم الإلكتروني التالي:

الدخول علي رابط التقديم التالي: شركة الأولي.

من قائمة خدمات الموقع يتم اختيار تبويب “منتجاتنا”.

اختيار قسم تمويلات الأفراد.

الضغط علي التقديم في التمويل.

تطلب المنصة تسجيل بعض البيانات الشخصية التي يجب علي كل عميل أن يقوم بتسجيلها بطريقة صحيحة.

ثم الضغط علي إتمام التسجيل في التمويل.

رقم الاتصال بشركة تمويل الأولي

توفر شركة التمويلات الشخصية “الأولي” رقم للتواصل الشخصي مع جميع العملاء من أجل الرد علي جميع الاستفسارات التي تخص منتجات الشركة التمويلية أو لأي خدمات أخري تخص الشركة، علي أن يتم الاتصال بالشركة من خلال الرقم التالي: 920005477.