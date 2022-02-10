نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 وموعد صرف الضمان شهر مارس hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد من أهم وأكثر المواضيع بحثاً عبر محركات البحث المختلفة ومحرك البحث جوجل، ويبحث الكثير من الراغبين في الاستفادة من دعم الضمان الاجتماعي المطور الجديد عن شروط استحقاق الضمان المطور، فقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة شروط فيمن يتم قبوله للاستفادة من معاش الضمان، كما أن نظام الضمان الجديد يستهدف فئات لم تكن موجودة ومشمولة في النظام القديم، وقام بتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم.

وتحرص المملكة العربية السعودية على توفير حياة كريمة لمواطنيها كافة، وتهتم بالفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل حتى تساعدهم وتوفر لهم أساسيات الحياة الضرورية، كما أن نظام الضمان الاجتماعي الجديد يساعد الشباب الراغبين في الحصول على فرصة عمل تغنيهم عن الحاجة، ويقدم لهم دورات تدريبية لتأهلهم إلى سوق العمل، من خلال منصات العمل المعتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية.

شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها فيمن يسعى للاستفادة من دعم الضمان وهذه الشروط كالتالي:-

شرط الجنسية يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويستثنى من ذلك.

– من يحملون بطاقات تنقل.

– الزوجة غي السعودية المتزوجة من سعودي.

– الأرملة والمطلقة غير السعودية ومتزوجة من سعودي.

– الأرملة والمطلقة السعودية ولها أبناء من زوج غير سعودي.

الشرط الثاني شرط الإقامة يجب أن يكون المستفيد مقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون الدخل لا يتخطى الحد الأدنى المحتسب للضمان.

يجب أن يستوفي كافة الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية وخاصةً الشروط المتعلقة بالتعليم والصحة.

عدم الإقامة في أحد الدور أو مراكز الإيواء.

جدية القادرين على العمل في الحصول على فرصة عمل مناسبة من خلال منصات العمل المعتمدة.

موعد صرف الضمان الاجتماعي شهر مارس

يتم صرف راتب الضمان في الأول من كل شهر هجري مالم يصادف هذا اليوم عطلة رسمية، وفي هذه الحالة يتم تقديم الصرف يوم أو تأخيره يوم، ومن المقرر أن يتم صرف الضمان الاجتماعي شهر مارس يوم الخميس بتاريخ 30\07\1443 الموافق 03\03\2022.

عداد نزول الضمان شهر مارس

رابط استعلام الضمان الاجتماعي المطور

يتم الاستعلام عن نتائج الأهلية والاستحقاق إلكترونياً، من خلال زيارة موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية، رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور، وبعد ذلك يتم النقر على الخدمات الإلكترونية ومنها يتم الضغط على استعلام.