مجاناً.. بدعم من مؤسسة الديوان الملكي أحصل علي قطعة منحة أرض

تقدم مؤسسة الديوان الملكي السعودي قطعة منحة أرض مجانية زراعية لفئات محددة بالمملكة والتي تكون اكثر احتياجا وكذلك الأشخاص أصحاب الدخل الشهري الضعيف، حيث تقدم وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة العربية السعودية قطعة ارض للسكن مجانية، حيث انه قد تم توفير قطع الأراضي بأمر من الديوان الملكي من اجل دعم المواطنين الغير ممتلكين لسكن خاص أو قطعة ارض زراعية ملك، فقد تتوفر قطع الأراضي بمختلف مقاساتها وكذلك المناطق علي أراض المملكة العربية السعودية، حيث يقدم الديوان الملكي مساعدات لا نهاية لها وكذلك مساعدة مالية أو علاجية أو إعفاء من سداد باقي الأقساط المحصول عليها من القرض.

الاستعلام عن أراضي الإسكان المجانية برقم السجل

تسجيل الدخول من خلال البوابة الالكترونية لبوابة بلدي.

علي العميل الضغط علي أيقونة الخدمات الالكترونية.

قم بالنقر علي علي كلمة منح الموجودة بالموقع.

النقر علي خدمة الاستعلام عن منحة ارض.

لا بد من ادخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالعميل.

يقوم الموقع بإظهار لك جميع البيانات التي تخص منحة ألأرض الزراعية المقدمة للمواطنين بالمملكة العربية السعودية.

الأشخاص الأكثر استحقاق للحصول علي منحة ارض زراعية مجانية من الديوان الملكي

قدمة الأرض الزراعية من وزارة الشؤون البلدية والإسكان، والتي حددة الحكومة السعودية عدد من الأراضي الزراعية تتراوح المليون قطعة بمقياس محدد، والتي تتوفر للأشخاص الأكثر احتياجا وكذلك محدود الدخل الشهري، والتي تتوفر للأشخاص المستحقين الذين لا يمتلكون سكن خاص أو ارض زراعية ملك، فقد يتم منحهم الأرض الزراعية للملك.

التقديم علي منحة ارض مجانية زراعية

يمكن التقدم للحصول علي قطعة منحة ارض مجانية من الديوان الملكي بالكثير من الطرق ويمكن أيضا إرسال الطلب من خلال إرسال خطاب للديوان الملكي.