نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تامين السيارة برقم الهوية من خلال نجم ورابط الاستعلام الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن تأمين السيارة هو شئ أساسي عند شريحة كبيرة من المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم الحكومة السعودية عدد من الخدمات الإلكترونية للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للمواطنين في كافة المجالات داخل أراضي المملكة، والاستعلامات التي يقدمها قطاع التأمين في المملكة شاملة عدة فروع ولكن أهمها الاستعلام عن تأمين السيارة برقم الهوية.

وأصبح امتلاكُ وثيقة تأمين على السيارة من ضروريات الحياة هذه الأيام، وذلك تجنباً لتبعات تحمل المسؤوليّة تجاه الغير في حال وقوع حوادثٍ مرورية – لا قدر الله – والأعباء المالية التي قد تنجمُ عن ذلك. وكذلك حرصاً على عدم تعرّضك لمخالفة نتيجةً لعدم امتلاكك لوثيقة تأمين أثناء القيادة، حيث تتراوحُ قيمة المخالفة ما بين 100 و150 ريالاً، تقوم شركة التأمين بالتعويض عن الأضرار الناجمة عند وقوع حادث للمركبة الخاضعة للتأمين، وذلك عن طريق إصلاحها بحسب شروط وثيقة التأمين، إما عن طريق الورش المعتمدة أو الوكالة، وذلك في حالة الخسارة الجزئية. أما في حالة السرقة، فتعوّض الشركة الشخص بالقيمة التأمينية، ن شركة نجم هي إحدى الشركات الرّائدة في قطّاع تأمين المركبات والحوادث المروريّة في المملكة العربية السعودية، وقد زادت شهرتها في الفترة الأخيرة لتوفيرها الكثير من الخدمات للمواطنين السعوديين، حيث تبدأ مهامها من الوصول إلى موقع الحادث.

ووضعت إدارة المرور التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، شروط واجبة التنفيذ من أجل تجديد رخصة السيارة، فمن المهم أن تخضع السيارة لكشف شامل يؤكد أن السيارة بحالة جيدة، وآمنة على سلامة قائد السيارة وسلامة البيئة المحيطة بالسيارة، كما وضعت وزارة الداخلية ممثلة في المرور السعودي عدة إجراءات لتجديد استمارات السيارات عن طريق أبشر إلكترونياً أو من خلال إدارة المرور ولا يمكن الموافقة على التجديد دون استيفائها أبرزها:

تسديد رسوم التجديد وهي 100 ريال عن كل سنة مع سداد جميع المخالفات المرورية الموجودة على صاحب المركبة. تقديم فحص فني غير منتهي الصلاحية بغرض تجديد استمارة السيارة فورياً. إضافة إلى ضرورة وجود تأمين مركبة ساري الصلاحية.

الاستعلام عن تأمين السيارة برقم الهوية من خلال رابط نجم

وأصبح امتلاكُ وثيقة تأمين على السيارة من ضروريات الحياة هذه الأيام، وذلك تجنباً لتبعات تحمل المسؤوليّة تجاه الغير في حال وقوع حوادثٍ مرورية لا قدر الله والأعباء المالية التي قد تنجمُ عن ذلك، وكذلك حرصاً على عدم تعرّضك لمخالفة نتيجةً لعدم امتلاكك لوثيقة تأمين أثناء القيادة، حيث تتراوحُ قيمة المخالفة ما بين 100 و150 ريالاً.

ومن اهم الأشياء أن يطلع المواطن أو صاحب العمل قبل التأمين على المعلومات الخاصة بالتأمين والتي تكون واضحة في بنود العقد المبرم بين العميل وشركة التأمين، ومن أهم الأشياء التي لابد أن يتم الاستعلام عنها أن عقد التأمين مستمر وقيد التفعيل ولم تنتهي مدة العمل به، وهذا يأتي في مصلحة العميل حيث الاستعلام عن تامين السيارة يمكنك من الحصول على حقك في تصليح مركبتك أو تغييرها في حالة تعطلها ويمكن الاستعلام عن تأمين السيارة برقم الهوية من خلال موقع نجم.

وما لا تعلمه عن موقع نجم، هي خدمة إلكترونية تم إطلاقها مؤخرا في المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع هيئة المرور العامة، حيث تقوم على إدارة كافة الأنشطة المتعلقة بالمركبات والحوادث التي تتعرض لها، حيث تعمل كحلقة وصل بين أصحاب المركبات وبين شركات التأمين في حال وقوع حادث ما، يمكن الاطلاع على كافة معلومات الحادث، ومدى استحقاق صاحب المركبة للتأمين والتعويض المناسب له.

ماهو نوع التأمين المناسب (ضد الغير أو شامل)؟

ينقسم تامين المركبات (السيارات) إلى قسمين:

أولا: التأمين ضد الغير (Third party) : ويسمى طرف ثالث حيث تتحمل شركة التامين تعويض الإضرار الناتجة عن الحوادث للطرف الآخر (غير صاحب التأمين). أما المؤمن له فلا تتحمل شركة التامين أي أعباء تجاه الأضرار التي حصلت له.

ثانيا: التامين الشامل (Comprehensive) : وتتحمل شركة التامين التعويض عن جميع الأضرار المترتبة على الحوادث سواءا كان المتضرر المؤمن له أو أي أطراف أخرى. عادة هذا التأمين يكون فيه قيمة تحمل معينة ففي حصول حادث يقوم صاحب وثيقة التأمين بدفع هذه القيمة لشركة التأمين عندما تكون قيمة الأضرار أعلى من قيمة التحمل.

خطوات الاستعلام عن تأمين السيارة برقم الهوية

وساهمت التطورات التقنية في تسهيل وصول الخدمات للمواطنين والمقيمين، لذا فقد أصبح ضروريّا للمؤسسات أن تكون قادرة على توفير التطبيقات التي تساعد المستخدم على الوصول بسهولة و سرعة إلى الخدمة المطلوبة، وتوفير ذلك يساعد المؤسسات على ربط صلة أوثق بالمستخدمين، ومعرفة أكثر باحتياجاتهم، لذا قامت وزارة الداخلية مشكورة بتقديم بعض خدماتها الكترونيا ومنها خدمة الاستعلام عن التّأمين على المركبات في أنظمة وزارة الداخلية.

وفرضت وزارة الداخلية السعودية متمثلة بالمرور السعودي عند تجديد استمارة السيارة أن يقوم صاحب المركبة بعمل فحص دوري للمركبة للتحقق من عمل السيارة على أكمل وجه، والتأكد من صلاحية المركبة المستخدمة سواءا من ناحية السائق أو من ناحية البيئة وغيرها.

ومن خلال هذه الخدمة يستطيع صاحب أو مالك المركبة أو المفوض عنه القيام بالاستعلام عن بيانات التأمين على المركبة ومعرفة اسم شركة التأمين , وكذلك معرفة تاريخ بداية التأمين وتاريخ انتهاء صلاحية التأمين عبر خطوات سهلة وبسيطة ومتاحة للجميع ولمعرفة خطوات الاستعلام عن تأمين السيارة برقم الهوية يرجى اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع نجم .

. بعدها تقوم بكتابة رقم الهوية الخاصة بمالك السيارة.

كتابة الرقم التسلسلي الخاص بسيارة أو كاتبة البطاقة الجمركية.

بعدها كتابة الأرقام التأكيد الذي يظهر أمامك في الموقع.

اضغط إرسال وتظهر لك بيانات تأمين السيارة بشكل كامل.

التعويض لعملاء التأمين الشامل

في حال وقوع حادث للمركبة المؤمن عليها والمستخدمة استخداماً شخصياً أو تجارياً فإن الشركة تقوم بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالمركبة وذلك بإصلاحها لدى الورش المعتمدة أو الوكالة حسب شروط الوثيقة وذلك في حال اعتبار أن الخسارة جزئية. وإذا كانت الخسارة كلية كالسرقة، فإن الشركة تقوم بتعويض المؤمن له بالقيمة التأمينية أو السوقية حسب شروط وأحكام وثيقة التأمين، بينما يصل الحد الأقصى للتعويض إلى 10,000 ريال لحملة وثائق تأمين “سند بلس”.

رقم المرور السعودي

يوجد أرقام للمرور في المملكة ولكافة المدن وهي :

– رقم مرور المدينة المنورة 0148364200 .

– رقم مرور الرياض 0114411111 .

– رقم مرور محافظة جدة 0126716385 _ 0125600449 .

– رقم مرور العاصمة المقدسة 0125601411 .

– رقم مرور منطقة تبوك 0172382048 _ 0172382077 .

– رقم مرور محافظة الطائف 0127468666 .

– رقم مرور الجوف 0146241646 .

– رقم مرور الحدود الشمالية 0175321760

– رقم مرور نجران 0175224404 .

– رقم مرور الشرقية 0138265088 _ 013826011 .

– رقم مرور جازان 0173177147 .

– رقم مرور منطقة القصيم 0163811010 .

– رقم مرور عسير 017224222236 .

– رقم الإدارة العامة للمرور 0114092446 .

عروض شركات التأمين في المملكة 2019

احتفالاً باليوم الوطني السعودي التاسع والثمانين ، فقد بادرت عدد من شركات التأمين في المملكة العربية السعودية بتقديم عروض حصرية للتأمين . تفاصيل هذه العروض موجود في رابط الموقع الرسمي لهذه العروض.

الجدير بذكر انه يمكن الاستعلام عن تأمين السيارة أو كافة المركبات من خلال نظام ابشر التابع لوزارة الداخلية والذي يقدم العديد من الخدمات مثل الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر بوابة أبشر، وتعتبر خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية شئ هام للكثير من مالكي السيارات في جميع أرجاء المملكة، حيث قبل أن يتم تطوير قطاع المرور وإدراج الخدمات الإلكترونية فيه أصبحت كافة الأشياء التي تنجزها من هيئة المرور في المملكة بإمكانك أنجاز اغلبها وانت في المنزل أو من على الجوال.

يذكر أن شركة نجم انتهت من الربط الإلكتروني بينها وبين شركات التأمين كاملةً ولذلك للحصول على سجل رسمي موحد لجميع الشركات بخصوص السائقين وحوادثهم المسجّلة في شركة نجم، ويمكن لشركة التأمين الاطلاع على سجل المؤمّن للتأكد من نظافته وتحديد قيمة الخصم بناء على ذلك.

ويمكن أن تبقى على تواصل ومعرفه تفاصيل شهادات التأمين، وهل لديك أي استفسار أو سؤال، يرجى الاتصال بنا أو مراسلتنا على البريد الإلكتروني و سوف نعود أليكم ..

ساعات العمل:من الأحد إلى الخميس من الساعة 08.00 إلى 16.00

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كما يكمن من خلال موقع تكافل الراجحي التأمين على المركبات ولكن وفق لشروط ومعاير معينه، ولكن هذا التأمين يكون تأمين شامل هو فقط لسيارات الدفع الرباعي بمختلف أشكالها.

الأمور الواجب معرفتها في حال الرغبة بالحصول على التغطية التأمينية

معرفة نوع التغطية التأمينية المراد الحصول عليها وحدود وقيمة تلك التغطية، فعلى سبيل المثال بالنسبة لتأمين الممتلكات هل المراد الحصول على تغطية تشمل أخطار الحريق التي قد تحلق بالمبنى المؤمن عليه فقط، أم الحصول على تغطية شاملة لكافة مخاطر الممتلكات بما في ذلك أخطار الحريق والسرقة والمخاطر المتصلة, بالإضافة لتغطية المسؤولية المدنية التي قد تترتب جرّاء تضرر المباني المجاورة للمبنى المؤمن عليه من المخاطر التي قد تلحق به, وذلك وفقاً لما ينص عليه في الوثيقة، حيث أن الإلمام بذلك عند التقدم بطلب التأمين، يسهل على شركة التأمين معرفة التغطية المناسبة لمقدم الطلب.

طرق الاستعلام عن التأمين علي المركبات

الطريقة الأولي:

الدخول عن طريق رابط منصة أبشر ستظهر أمامك قائمة قم باختيار الاستعلام عن التأمين علي المركبات. ثم ستظهر لك نافذة أخري يوجد بها بعض الاستفسارات عن البيانات الخاصة بالمستعلم مثل (رقم البطاقة – رقم الإقامة لمالك السيارة) وأيضًا بعض المعلومات عن لوحة السيارة. ثم ستظهر لك أنواع سيارات اختار منها السيارة الخاصة بك ثم اضغط علي مرور وسوف يتم عرض لك جميع المعلومات المطلوبة.

الطريقة الثانية:

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية. ثم إلى حقل الاستعلام العام عن صلاحية التأمين على المركبات، ومن ثم الدخول على خدمات المرور، ثم خدمات الاستعلامات الإلكترونية. ملء النموذج، من خلال إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة في المملكة، وتفاصيل اللوحة الخاصة بالسيارة، والرمز المرئي الموجود على الشاشة. ثم بعد ذلك ستظهر لك صفحة فيها تفاصيل التأمين الموجود على المركبة أو سيخبرك الموقع بعد وجود تأمين على هذه السيارة التي كنت أدخلت رقم لوحتها للتو.

والجدير بالذكر أن الحكومة السعودية في الآونة الأخيرة تسعى جاهدة إلى مواكبة عصر التطور التكنولوجي الذي اصبح من أساسيات جميع المؤسسات الحكومية في الدول المتقدمة، ومن هنا تسعى المملكة إلى مكينة كافة القطاعات الحكومية وجعلها تعمل بشكل إلكتروني أكثر سهولة ويسر على المقيمين والمواطنين في جميع أرجاء المملكة.

تأمين السيارات عبر منصة أبشر إلكترونيًا

وبعد أن تم اتباع التطور التكنولوجي في الكثير من المجالات المرتبطة بخدمة المواطنين والمقيمين في المملكة وذلك لخلق تسهيلات وصول الخدمات للمواطنين بشكل أسهل واسرع، لذالك أصبحت من الضرورات للمؤسسات أن يكون قادر على توفير التطبيقات التي تساعد المستخدمين على الوصول بسرعة إلى الخدمات المطلوبة، وأيضا توفير ذالك يعمل على مساعدة المؤسسات على ربط صلة أوثق في المستخدمين عن التأمين غلى المركبات في انظمه وزارة الداخلية.

في هذا الإطار أعلنت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع تويتر عن كيفية الاستعلام عن صلاحية تأمين السيارات عبر منصة أبشر إلكترونيًا.

وأوضحت الإدارة في تغريدها الخطوات التي يجب اتباعها للاستعلام عن صلاحية التأمين، وهي كما يلي:

1– الدخول لحساب أبشر

2– الذهاب إلى خدمات المركبات

3- اختيار استعلامات

4– اختيار صلاحية التأمين على المركبات

5– تعبئة الحقول المطلوبة (رقم الهوية، رقم اللوحة، الرمز المرئي)، وسيتم عرض صلاحية التأمين.

نقل ملكية المركبات

وكان المرور أكد في وقت سابق أن وجود المخالفات على المالك لا تمنع نقل ملكية المركبة شريطة سريان الاستمارة والفحص الدوري، وكان المرور السعودي قد أعلن عن خطوات إتمام مبايعة ونقل ملكية المركبات (الخصوصي) عبر منصة أبشر، دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري، وذلك تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتحظى المملكة بدعم كبير في خطة التطور التي تسعى لها منذ أن تقلد الأمير محمد بن سلمان منصب ولى العهد حيث اصبح تطلعات التطور في جميع المجالات والتي يتم تنفذها تحت مسمي رؤية المملكة 2030، وتعمل الحكومة بشكل دؤوب على تطوير كافة القطاعات الحيوية في المملكة والتي يتعامل معاها المواطن السعودي والمقيم المغترب بشكل مستمر وأساسي، حيث يتم من حين إلى اخر أنشاء برامج وانظمه تسهل على المواطن الكثير من الوقت والجهد الذي يهدر في الذهاب إلى المقرات الحكومية.