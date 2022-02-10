التوعية بأهمية خط مساندة الطفل من خلال حملة وزارة التعليم السعودية

انطلاقًا من رؤية وزارة التعليم السعودية لتوفير بيئة مدرسية مناسبة وآمنة للطالبات والطلبة تم إطلاق حملة للتوعية بالخط المجاني الموحد وهو خط مساندة الطفل وجاء ذلك بالتعاون مع البرنامج الوطني للأمان الأسري.

خط مساندة الطفل

تحرص وزارة التعليم السعودية على توفير بيئة آمنة لطالباتها وطلابها داخل المدارس لذلك أتت هذه المبادرة بالتوعية للطالبات والطلبة ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة بكيفية الاتصال بالخط المجاني وهو خط مساندة الطفل.

لذلك جاء توجيه الإدارات التعليمية المنتشرة داخل نطاق المملكة بضرورة تثقيف أبنائنا الطلاب بوجود الخط المجاني لمساندة الطفل وكيفية اللجوء إليه عند الحاجة.

مع التأكيد على طمأنة الطلاب بأن الجهات المختصة سوف تقدم لهم كل الدعم في إطار من السرية التامة والحفاظ على الخصوصية وفق ضوابط وإرشادات محددة.

ومن خلال الاتصال بهذا الخط 116111 يتمكن الطالب من طلب المساعدة والمشورة وكذلك عرض مشكلاتهم التي بعد ذلك يتم إحالتها للجهات المختصة لإيجاد حلول لها إذا استدعى الأمر ذلك.

ويهتم الخط بمساعدة ومساندة جميع الطلبة والطالبات وليس فقط من يتعرضون لعنف أو خلافه.

فعاليات مبادرة وزارة التعليم للتوعية