نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التوعية بأهمية خط مساندة الطفل من خلال حملة وزارة التعليم السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة التوعية بأهمية خط مساندة الطفل من خلال حملة وزارة التعليم السعودية - ثقفني
انطلاقًا من رؤية وزارة التعليم السعودية لتوفير بيئة مدرسية مناسبة وآمنة للطالبات والطلبة تم إطلاق حملة للتوعية بالخط المجاني الموحد وهو خط مساندة الطفل وجاء ذلك بالتعاون مع البرنامج الوطني للأمان الأسري.
خط مساندة الطفل
- تحرص وزارة التعليم السعودية على توفير بيئة آمنة لطالباتها وطلابها داخل المدارس لذلك أتت هذه المبادرة بالتوعية للطالبات والطلبة ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة بكيفية الاتصال بالخط المجاني وهو خط مساندة الطفل.
- لذلك جاء توجيه الإدارات التعليمية المنتشرة داخل نطاق المملكة بضرورة تثقيف أبنائنا الطلاب بوجود الخط المجاني لمساندة الطفل وكيفية اللجوء إليه عند الحاجة.
- مع التأكيد على طمأنة الطلاب بأن الجهات المختصة سوف تقدم لهم كل الدعم في إطار من السرية التامة والحفاظ على الخصوصية وفق ضوابط وإرشادات محددة.
- ومن خلال الاتصال بهذا الخط 116111 يتمكن الطالب من طلب المساعدة والمشورة وكذلك عرض مشكلاتهم التي بعد ذلك يتم إحالتها للجهات المختصة لإيجاد حلول لها إذا استدعى الأمر ذلك.
- ويهتم الخط بمساعدة ومساندة جميع الطلبة والطالبات وليس فقط من يتعرضون لعنف أو خلافه.
فعاليات مبادرة وزارة التعليم للتوعية
- تهتم وزارة التعليم السعودية بهذه الحملة التوعوية للتعريف والتوعية بوجود خط مساندة الطفل وكيفية استخدامه والاستفادة منه.
- لذلك تقيم مجموعة من الفعاليات بهذا الشأن ومن بين تلك الفعاليات وأبرزها أنشطة متنوعة تتم بشكل حضوري للطلبة والطالبات وأخرى عن بعد أونلاين.
- توجد كذلك فعاليات لها علاقة بالمحاضرات التثقيفية للتوعية بالإضافة إلى ورش العمل.
- تقام أيضًا مجموعة من المسابقات للطالبات والطلبة في إطار تلك الفعاليات.
- لم تغفل العاليات كذلك مجال كتابة القصة القصيرة.
- والمجالات الفنية الأخرى مثل الرسوم وكذلك مقاطع الفيديو المختلفة.
- كل هذا بالإضافة إلى دور الإذاعة المدرسية في هذه الفعاليات وكذلك النشرات ومنشورات مواقع التواصل الاجتماعي.
- كل هذا من أجل تحقيق الأهداف العامة والأساسية لتلك المبادرة والمتمثلة في توفير بيئة مدرسية آمنة لكافة الطلبة والطالبات عن طريق تثقيفهم بأهمية خط مساندة الطفل ومعرفة كيفية استخدامه ومتى يتم اللجوء إليه والذي بدوره سيقوم بإحالة المشكلات إلى الجهات المختصة للمساهمة في حلها.
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