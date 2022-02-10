كيفية التسجيل في برنامج وصول 1443 من أبرز الأمور التي تبحث عنها المرأة العاملة هي برنامج وصول، للاستفادة من الدعم المقدم للمرأة العاملة . وبرنامج وصول من البرامج المقدمة للسيدات العاملات في المملكة للمساعدة على الاستقرار في العمل . حيث تعمل المملكة على تدعيم دخول النساء في جميع مجالات العمل والدخول لسوق العمل .

برنامج وصول

تقدم الحكومة عددًا من البرامج ومن بينها برنامج وصول المقدمة من صندوق التنمية البشرية بالتعاون مع مع مزودي خدمات توصيل السيارات الأجرة مثل أوبر وكريم، لتقديم الدعم للمرأة العاملة للمساعدة على التنقل بين العمل والمنزل ولتشجيع الأخريات على الالتحاق بسوق العمل.

كيفية التسجيل في برنامج وصول 1443

للتسجيل في البرنامج اتبع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوصول.

النقر على انضمي الآن ثم يقوم النظام بالانتقال للبوابة الوطنية للعمل طاقات.

قومي بتسجيل الدخول لحسابك أو قومي بإنشاء حساب جديد إن لم يكن لديك حساب.

من الصفحة الرئيسية انتقلي لقائمة برامجنا.

ثم الدخول إلى برنامج وصول تظهر حالة المتقدمة إما :مؤهلة للاشتراك في الدعم، وفي هذه الحالة تظهر لها الخطوات المطلوبة لاستكمال الطلب. أو غير مؤهلة وتظهر لها الأسباب التي تجعلها غير مؤهلة.

في حالة استكمال الطلب حددي موقع المنزل ثم حددي موقع العمل على الخريطة ثم الموافقة على الشروط والأحكام.

ثم النقر على أيقونة “التسجيل في البرنامج”.

بعد الانتهاء من التسجيل سوف يتم تفعيل البرنامج بشكل تلقائي في كل من تطبيقي كريم وأوبر خلال 24 ساعة.

شروط برنامج وصول 1443

أن تكون المرأة سعودية الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدمة عن 18 عام . ولا يزيد عن 60 عام.

أن تكون مشتركة في التأمينات الاجتماعية.

ألا يتجاوز الدخل الشهري لها 8000 ريال متضمنًا الأجر الأساسي مع بدل السكن.

ألا يزيد مجموع الاشتراك في التأمينات الاجتماعية عن 36 شهر.

وجود حساب لها على بوابة طاقات.

المدن التي يتوفر بها برنامج وصول