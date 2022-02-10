نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرض وقرض وزارة الإسكان الشروط وخطوات الحجز في المقال التالي

عمر شويل - جدة أرض وقرض وزارة الإسكان هي واحدة من الخدمات المتميزة التي توفرها الوزارة للمواطنين والتي تمكنهم من حجز أرض مجانية ضمن المبادرات التي توفرها، ويتم توفير تلك الخدمة للأفراد في حالة توافر شروط الأراضي المجانية ويمكن التعرف على حالة الطلب من خلال أرض وقرض استعلام ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أرض وقرض وزارة الإسكان وكيفية الحصول عليها.

أرض وقرض وزارة الإسكان

تم توفير إمكانية الحصول على أرض وقرض وزارة الإسكان من خلال الحجز الإلكتروني واختيار إحدى الأراضي التي قامت الوزارة بإتاحتها، كما يمكن للمستفيدين الحصول على قرض يعينهم على البناء خلال الفترة التي تم تحديدها من قبل الوزارة وهي ستة أشهر.

خطوات حجز أرض مجانية

للحصول على الأراضي المجانية يجب المرور بالخطوات التالية:

عليك في البداية زيارة بوابة سكني.

الدخول إلى الحلول السكنية ومنها الضغط على الأراضي السكنية.

يتم فتح نافذة جديدة يعرض من خلالها كافة المخططات المتوفرة.

تقوم بعدها باختيار المخطط المراد الحجز به، واختيار المنتج الخاص بالبناء الذاتي.

يتم اختيار المنطقة والمدينة المراد حجز الأرض بها ليظهر أمامك الأراضي المتاحة بهم.

عليك اختيار المشروع وعرض الصور والمخطط الخاص به، وبعدها يتم تأكيد الحجز.

يقوم الموقع بإرسال رسالة تحتوي على رمز التفعيل ليتم الانتهاء من توقيع العقد.

بمجرد الانتهاء من توقيع العقد يُظهر الموقع رسالة تفيد بإتمام التوقيع بنجاح

شروط أرض وقرض وزارة الإسكان

أعلنت الوزارة عن الشروط الأساسية التي يجب أن تستوفى من قبل المتقدم للاستفادة من الأراضي المجانية وهي:

أن تكون الأرض ضمن المخططات المتاحة والمعلن عنها من قبل الوزارة والتي تشمل المملكة بالكامل.

قدرة المتقدم الشرائية والتي تؤهله للحصول على قرض مناسب لإنهاء إجراءات البناء في الوقت المحدد.

سن المتقدم يجب أن يبدأ من 25 عام.

حصلت على أرض من وزارة الإسكان

بمجرد الانتهاء من توقيع العقد والحصول على الأرض من وزارة الإسكان يتم الآتي: