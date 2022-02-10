رابط وزارة الإسكان تسجيل الدخول وشروط الدعم السكني

وزارة الإسكان تسجيل الدخول يؤهل المستفيدين من الوحدات السكنية أو راغبي التسجيل في سكني من الحصول على جميع المعلومات التي تخص الدعم، فتسعى الحكومة السعودية إلى تقديم كل ما هو مناسب لاحتياجات المواطنين السعوديين وقد أطلقت خدمة تسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة في الإسكان أيضًا للتسهيل عليهم في إطار خدمات التحول الرقمي الجديدة، ويمكن من خلال الموقع أيضًا الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان التنموي أو سكني.

وزارة الإسكان تسجيل الدخول

يمكن الاستعلام عن آخر التقارير والإحصائيات التي تقدمها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والمتعلقة بالدعم السكني عند الدخول إلى موقعها الرسمي، والتعرف أيضًا على المؤشرات العقارية، وأتاحت الوزارة لائحة الدعم السكني للمستفيدين، ويمكن زيارة رابط وزارة الإسكان تسجيل الدخول لمعرفة المنتجات المتوفرة أيضًا عن طريق التالي:

الانتقال إلى موقع وزارة الإسكان السعودية (housing.gov.sa).

انقر على خيار البرامج والمبادرات من الموقع الرئيسي.

اطلع على كافة المبادرات مثل سكني وإتمام والأراضي البيضاء والإسكان التنموي وغيرها من البرامج.

ثم يليها تسجيل الدخول برقم الهوية الوطنية وكلمة المرور أو عن طريق النفاذ الموحد.

ثم اختر الخدمة المطلوبة من سواء الاستعلام عن الوحدات السكنية ومعرفة المبادرات الجديدة أو غيرها من المعلومات.

شروط منتجات سكني لذوي الدخل المحدود

وهناك أكثر من منتج سكني يتناسب مع ذوي الدخل المحدود في المدن السعودية ويمكن اختيار أحدها بعد معرفة كافة الشروط والأحكام، فهناك شروط خاصة بكل منتج، وفي المقابل هناك شروط عامة، ومن بين الشروط العامة المتوفرة في اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني ما يلي: