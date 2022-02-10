نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة في الإسكان التنموي وطرق التواصل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة في الإسكان من أكثر الخدمات الإلكترونية المطلوبة في المملكة العربية السعودية بعد أن أعلنت وزارة الشؤون القروية والبلدية والإسكان عن تقدم خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة ودعمهم بقروض عقارية وأيضًا الدعم السكني ويمكن الدخول إلى وزارة الإسكان تسجيل الدخول لتقديم الطلب بعد معرفة كافة التفاصيل عن البرنامج المدعوم الذي تريد الانضمام إليه، وسوف نتعرف على آلية حجز الإسكان لذوي الاحتياجات الخاصة أو الحصول على بيت مجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

تسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة في الإسكان

تسعى الوزارة إلى أن تجعل معيشة المواطنين السعوديين أفضل ولهذا تقوم بتقديم خدمات الدعم السكني فيمكن تسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة في الإسكان من خلال برنامج الإسكان التنموي لذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق التالي:

قم بزيارة موقع وزارة الإسكان السعودية، واطلع على كافة تفاصيل الدعم (housing.gov.sa).

من المبادرات اختر إما مبادرة سكني أو الإسكان التنموي بالتعاون مع الجمعيات الخيرية.

تسجيل الدخول إن كان متوفر لديك حساب بالفعل، أو أيضًا تسجيل مستفيد جديد وإدخال البيانات أولًا ثم الدخول، كما يمكن استخدام حساب النفاذ الوطني الموحد أيضًا.

والمعلومات المطلوبة عن التسجيل والهامة هي رقم الهوية الوطنية، ولا بد أن تكون سارية المدة، بالإضافة إلى تاريخ ميلاد المستخدم الجديد وعنوان البريد الإلكتروني.

التواصل مع وزارة الإسكان

ويمكن معرفة المزيد من المعلومات عن أفضل الوحدات السكنية والمشروعات المقدمة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة أو غيرهم من المستفيدين من ذوي الدخل المحدود عن طريق التواصل على رقم 199090 من أي مكان داخل المملكة.

الإسكان التنموي وذوي الاحتياجات الخاصة

وقد أعلنت وزارة الإسكان من خلال برنامجها الذي أطلقت عليه الإسكان التنموي أنها تسعى إلى التعاون مع المزيد من الجهات من أجل خدمة أكبر فئة من المستفيدين، وقد قامت بالتعاون مع هيئة رعاية الأشخاص من ذوي القدرات لتقديم سكن مناسب للاحتياجات، ويتوافر به كافة الخدمات المطلوبة أيضًا.

وجاءت جميع الخطوات في إطار رؤية المملكة 2030 وبين الحين والآخر تقوم الوزارة بعمل حملات ودعاية من أجل تحفيز الجمعيات الخيرية والأهلية لتقديم خدمات الدعم السكني والبحث عن الأكثر احتياجًا.