الشروط الواجب توافرها للحصول على فيزا الراجحي بالمملكة

بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية من أهم أنواع البنوك الكبيرة العريقة داخل السعودية، بنك الراجحي يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية الهامة لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين، وهذا من خلال الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص ببنك الراجحي السعودي، حيث أن الراجحي أوضح في الفترة الأخيرة عن وجود فرع للنساء فقط خاص لمصرف الراجحي السعودي، وهذا يعد أمر ضروري لجميع المواطنين حرصاً على راحة العملاء المستفيدين، وهذا يقوم بزيادة الخصوصية وراحة النساء في السعودية، ولذلك أتاح بنك الراجحي عن العديد من الطرق المختلفة لكي يتم تفعيل المحفظة في الراجحي، يمكن على جميع المواطنين السعوديين المستفيدين اختيار الطريقة السهلة المناسبة له.

الخدمات الإلكترونية المقدمة من بنك الراجحي :

فتح حساب جاري للمستفيدين. بنك الراجحي يقدم خدمات التمويل. يقدم خدمات الهاتف المصرفي يقدم خدمات تفعيل المحفظة أو المشاركة في صناديق استثمار الراجحي.

طرق تفعيل المحفظة في الراجحي :

يجب على المستفيد أن يكون لديه محفظة، ولذلك في هذه الحالة يقوم المستفيد بالبيع والشراء والمكسب، حيث أن هذا تقوم بالاكتتاب في أي شركة جديدة، حيث أن الاكتتاب سوف تكون صاحب أسهم ويمكنك في هذه الحالة انشاء محفظة وبدء التداول مباشرةََ. يمكن على المستفيد أن يقوم باخد تمويل أسهم من شركة ما أو من شخص آخر، حيث أن يقوم صاحب محفظة مالية. يمكن على المستفيد أن يقوم بإيداع مبلغ لكي يتم تفعيل المحفظة، ولذلك في هذه الحالة يلزم أن يقوم المستفيد بإيداع مبلغ 500 ألف، وبناءا على ذلك يمكن بطلب المحفظة.

ومن الجدير بالذكر أن لا يقوم التداول من خلال الإنترنت، حيث أن لا بد من أن يكون لدى المستفيد 200 ألف، أما في حالة أن المستفيد تريد التداول من خلال وجود المستفيد في الصالة لا بد أن يكون ليه حولي 200 ألف.

شروط الحصول على فيزا الراجحي :