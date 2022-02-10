شركة أرامكو تحدد الأسعار للبنزين خلال شهر فبراير الحالي

شركة أرامكو تحدد الأسعار، شركة أرامكو النفطية عن مراجعة أسعار البنزين لهذا الشهر شهر فبراير من عام 2022 طبقا للأسعار العالمية، وتم ذلك من خلال أكبر شركة للنفط السعودي وهي شركة أرامكو، كما أنه تم تطبيق هذه الأسعار منذ اليوم الأربعاء، كما تعلن شركة أرامكو السعودية عن الأسعار بشكل دوري كل شهر، وذلك حتى لا يتأثر المستهلكون بأرتفاع أو إنخفاض أسعار النفط خلال التصدير، كما أنه يتم العمل بهذه الأسعار داخل كافة أرجاء المملكة وذلك حيث أنه من المعروف أن الشركة المسؤولة عن أسعار الوقود هي شركة أرامكو، ويتم التطبيق خلال شهر فبراير الحالي بداية من يوم 11 فبراير.

شركة أرامكو تحدد الأسعار للبنزين:

أيضا يجب على جميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة الالتزام بتنفيذ هذه الأسعار طبقاً لما حددتة شركة أرامكو، وهذا اعتبارا من يوم 11 فبراير المقبل داخل جميع الأسواق المحلية في السعودية.

كما تعمل شركة أرامكو للنفط على نصح وتوعية المواطنين دائماً بضرورة وأهمية استخدام الوقود المناسب للسيارات الخاصة بهم، مع العلم بأن بنزين 91 مناسب للاستخدام بشكل كبير في أكثر السيارات الحديثة المتواجدة داخل السعودية، ولكن بالنسبة لبنزين أوكتان 95 فهو يناسب أكثر للسيارات التي تقوم بأداء عالي، أيضاً رشحت أرامكو لأصحاب السيارات الحديثة أنه في حالة عدم التأكد من أي نوع من البنزين مناسب لسياراتهم فيقوموا بالجوء إلى وكلاء السيارات للاستفسار عن أي نوع من الوقود يتناسب مع سياراتهم.

أيضا تحذر شركة أرامكو من القيام باستخدام أي نوع من البنزين صاحب رقم أوكتان ويكون أقل من الوقود الذي اوصى به وكيل السيارة، وهذا نظراً لخطورة الموقف والأضرار التي من الممكن التسبب فيها على المدى البعيد للسيارة، وبالتالي فإن استخدام بنزين منخفض الاوكتان لسيارة ذات أداء عالي تتطلب وقود ذا أوكتان عالي، وعلى النقيد فعند استخدام وقود ذا اوكتان أعلى من الموصى به فليست هناك مشكلة، ويجب التونية أنه لا توجد أي مشكلة أو مخاطر عند إستخدام بنزين ذو أوكتان أعلى من الموصى به لمحرك السيارة داخل دليلك للسيارة، فلن يحدث أي تغيير للسيارة، حتى أنت لن تشعر بأي فرق.

تفاصيل أسعار البنزين لشهر فبراير 2022:

جاءت أسعار البنزين لهذا الشهر كالآتي: