تمويل شخصي بدون ضمانات بقسط ميسر للغاية حتى 60 شهر للسعوديين والمقيمين

تمويل شخصي بدون ضمانات من بنك ساب (البنك السعودي البريطاني) من أفضل بنوك التمويل في المملكة العربية السعودية، مرخص من البنك المركزي وتخضع جميع القروض لديه وفق أحكام الشريعة الإسلامية، يقدم القرض فوري بإعطاء الموافقة عند اكتمال المستندات واستيفاء الشروط المحددة، ثم يتم إيداع المبلغ خلال ثلاث ساعات من وقت تقديم الطلب، فيما يوفر أعلى مبلغ تمويلي يصل إلى مليون ونصف ريال سعودي متاح للسعوديين والمقيمين رجال ونساء، بينما خصص للمتقاعدين مبالغ مالية تبدأ من 10 آلاف ريال وتصل حتى 500 ألف ريال سعودي، وذلك بالسداد الميسر على خمس سنوات يتم تحديد قيمة القسط بناءاً على ظروف العميل المالية التي تشمل إجمالي الدخل والالتزامات الشهرية لديه بحيث لا يكون القسط عبئاً إضافياً ويستطيع السداد بدون تعثر وبصورة مرنة.

شروط تمويل شخصي بدون ضمانات بنك ساب

الفئة العمرية من 21 سنة وحتى 58 عاما للقطاع الحكومي و 60 سنة للخاص. أقل مبلغ للراتب الأساسي ثلاثة آلاف ريال للسعوديين و 4.000 ريال للمقيمين. لا يقل مجموع الراتب عن 4.000 ريال للسعوديين و عشرة آلاف لغير السعوديين. الحد الأدنى لخدمة العمل في الوظيفة الحالية شهر للسعوديين وثلاثة أشهر للوافدين. تحويل الراتب على بنك ساب.

مزايا التمويل الشخصي من بنك ساب

يقدم البنك السعودي البريطاني (ساب) الخدمات التمويلية بصورة ميسرة بدون تعقيدات مع تسهيل الإجراءات وإتمامها بسرعة خلال ساعات يكون صرف قرض بدون ضامن للعميل، وذلك في حال استيفاء المعايير المحددة، وسوف يحصل الشخص (رجل أو إمرأة) على عدة مزايا إذا طلب تمويل بدون كفالات بنك ساب وهي أنه يأخذ المال ويسدد على راحته بأقساط مناسبة جدا لراتبه، والتأمين المجاني وهو مهم للغاية لأنه يعفي من سداد القرض في حالة العجز الدائم أو المستمر لأكثر من ستة أشهر أو الوفاة لا قدر الله، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على تمويل تكميلي بدون كفيل وذلك بعد سداد نسبة 20% من إجمالي القرض، كما يتيح البنك سداد المديونية لديك من جهات أخرى.

كيف أطلب تمويل شخصي بدون ضمانات بنك ساب

عبر أرقام البنك الموجودة على الموقع الإلكتروني بنك ساب أو زيارة الفرع الأقرب إليك، كما يمكنك التعرف على الفروع الموجودة في مناطق السعودية من خلال الموقع المرفق وجميع الاستفسارات حول كيفية الحصول على تمويل بدون كفيل يصل حتى 33% من راتبك الشهري وطرق السداد، كما يمكنك الإطلاع على الشروط والأحكام للمنتجات من خلال الموقع أيضاً، على أن توفر المستندات المطلوبة وهي على النحو التالي:-