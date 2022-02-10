أستلم 250 ألف فورى بدون تحويل الراتب وقسط المبلغ علي 60 شهر

أستلم 250 ألف فورى بدون تحويل الراتب ، أحد العروض التمويلية التي توفر للعملاء داخل المملكة العربية السعودية ، سيولة نقدية سريعة وفورية بشروط سهلة وميسرة وبمتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما يتيح هذا العرض التمويلي للعميل إمكانية سداد مبلغ التمويل الشخصي علي أطول فترة سداد ، وذلك من خلال أقساط شهرية مجدولة وميسرة تتناسب مع الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى.

أستلم 250 ألف فورى بدون تحويل الراتب

تمويل نقدى سريع وفورى بمبالغ مالية كبيرة بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، وبدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن ، يأتي ضمن مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات التمويلية التي تقدمها شركة مرابحة مرنة لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا المنتج من خلال إجراءات سريعة وسهلة ، وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي العملاء وسرعة الحصول على السيولة النقدية التي يحتاج إليها العميل لتحقيق أهدافه وتطلعاته المالية والشرائية ، وقد جاءت شركة مرابحة مرنة من أوائل الشركات الرائدة في مجال التمويل بالمملكة ، حيث أدركت الشركة حاجة السوق السعودي لمنتجات تمويلية بصيغة إسلامية وبتسهيلات عديدة في السداد تناسب جميع العملاء.

مزايا التمويل الشخصي من شركة مرابحة مرنة للأفراد

قامت شركة مرابحة مرنة بتصميم منتج التمويل الشخصي بحيث يكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.

توفر الشركة للعملاء من خلال هذا البرنامج التمويلي مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي ربع مليون ريال سعودي.

الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الاستفادة من القرض الشخصي المتاح لدي شركة مرابحة مرنة بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له.

توفر الشركة موافقة سريعة وفورية على طلب التمويل الشخصي.

قرض شركة مرابحة مرنة لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.

تقدم شركة مرابحة مرنة للعملاء خيارات للسداد عديدة ومتنوعة ، والتي تساعد العميل علي تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية مجدولة وميسرة يمكن أن تصل حتي 60 شهر.

موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة العربية السعودية ، يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي شركة مرابحة مرنة.

الشروط الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي من شركة مرابحة مرنة