جدول اسعار البنزين الجديد في السعودية لشهر فبراير 2022 “عاجل” تحديث ارامكو للأسعار

من المنتظر أن تعلن أرامكو عملاق النفط السعودي عن جدول اسعار البنزين الجديد في السعودية خلال الساعات القليلة القادمة من اليوم الجاري الخميس الموافق 10 من فبراير ، وذلك بشكل رسمي ليتم العمل بالأسعار الجديدة بداية من صباح الغد الجمعة 11 فبراير ، وذلك بالتزامن مع إحياء الإجراءات الخاصة بـ المراجعة الدورية لأسعار البنزين خلال الأيام السابقة، وهو الموعد الشهري الرسمي لطرح الأسعار الجديده لأنواع البنزين المختلفة في المملكة السعودية ، حيث تتولى أرامكو مهمة تحديد الأسعار، وهو الأساس الذي يتم تطبيقه مؤخراً في جميع أنحاء المملكة بشكل عام.

جدول اسعار البنزين الجديد في السعودية لشهر فبراير 2022

أعلنت شركة أرامكو السعودية بشكل رسمي أن صباح غدا الجمعة الحادي عشر من شهر فبراير هو الموعد الذي يتم فيه تطبيق جدول اسعار البنزين الجديد في السعودية لشهر فبراير الجاري، وتجدر الإشارة انها تلك الأسعار التي تسري في المملكة حتى العاشر من شهر مارس المقبل، ومن الجدير بالذكر أنه جاءت أسعار البنزين بشكل مستقر بالمقارنة بالأسعار المعتمدة لها في المملكة السعودية خلال الشهور الماضية ، وقد أعلنت أرامكو عن تحديث أسعار الديزل في المملكة السعودية ، والذي جاءت عند مستوى مرتفع نوعا ما، بينما استقرت أسعار البنزين بمختلف انواعها في السعودية في فبراير الجاري وفقا لبعض المؤشرات.

تعرف على جدول اسعار البنزين الجديد في السعودية

أعلنت شركة أرامكو المسؤولة عن تحديد جدول اسعار البنزين الجديد في السعودية شهريا، عن الأسعار الجديدة بعد التحديث الخاص بشهر فبراير، وسوف يتم العمل بتلك التسعيرة بداية من الغد، الحادي عشر من فبراير ، ومن الملحوظ انه استقرت أسعار البنزين بمختلف أنواعها على ما كانت عليه خلال شهر يناير لتأتي على النحو التالي.