موعد إيداع مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي 1443هـ وشروطها

يبحث المواطنين السعوديين من أصحاب الدخل المنخفض عن موعد إيداع مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي 1443هـ، والتي تعتبر من أهم برامج الدعم التي تقدمها وكالة الضمان الاجتماعي ممثلة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهناك العديد من الأسر تعتمد عليها في تلبية احتياجاتها الضرورية، وخلال الأيام الماضية قامت الوزارة بعمل بعض التعديلات الهامة على نظام الضمان الاجتماعي، حتى يصل الدعم للمستحقين الحقيقيين من محدودي الدخل، ومن أهم هذه التعديلات تحويل المستفيدين من الاحتياج إلى الإنتاج عن طريق تأهيلهم وتدريبهم على الوظائف المناسبة لهم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط المساعدة المقطوعة، وطريقة الاستعلام عنها.

شروط مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي

هناك بعض الشروط التي من خلالها يتم تحديد الفئات التي تحصل على المساعدة المقطوعة وهى كما يأتي:-

أن يكون المستفيد من هذه الإعانات سعودي الجنسية. إعفاء بعض الفئات من شرط الجنسية مثل المرأة الغير سعودية ومتزوجة من سعودي، وأبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي، وأصحاب بطاقات التنقل. أن يكون المستفيد مقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية. لا يكون لدي المستحق لهذه المساعدات المقطوعة أي أراضي زراعية أو أملاك عقارية أو سجل تجاري. لا يتجاوز الدخل الشهري الذي يحصل عليه المستحق الحد المانع للصرف. يجب ألا يقل عمر المستحق عن 35 عاماً أثناء تقديم طلب الإعانة.

طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

هناك بعض الخطوات التي يجب علينا إتباعها عند الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي وهى كما يلي:-

الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة، ثم الدخول على رابط المساعدات المقطوعة .

. إدخال رقم السجل المدني.

تسجيل رمز التحقق البشري الظاهر على الشاشة.

الضغط على كلمة عرض وسوف تظهر جميع البيانات الخاصة بالمستفيد.

مستندات الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي

هناك بعض المستندات التي يجب أن يقوم المستفيد بتوفيرها للحصول على المساعدات المقطوعة وهى كما يأتي:-