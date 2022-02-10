نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد رخصة قيادة للرجال 1443- 2022 بوابة أبشر المرور في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز موعد رخصة قيادة للرجال عبر تطبيق أبشر أفراد حجز موعد إلكتروني، وهذا من خلال خطوات سهلة قد أتاحتها المملكة العربية السعودية في ظل الخدمات الإلكترونية التي قدمتها لشعبها، مع جائحة كورونا التي ضربت البلاد، وهذا من خلال المنصة الإلكترونية السعودية بوابة أبشر الخدمات المقدمة من وزارة الداخلية، حيث تتمكن النساء والرجال من حجز ميعاد لاستخراج الرخصة له بدون الذهاب إلى المكاتب ومواجهة الأمراض المعدية، وهذا ما سنوضحه.

حجز موعد رخصة قيادة للرجال

وضعت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية خطوات رخصة قيادة سعودية للنساء، حيث يمكن للمستفيدين الحجز عن طريقة منصة أبشر المرور، وكافة الخدمات المرورية تتم بشكل إلكتروني سهل، حيث يمكنك معرفة المخالفات المرورية والغرامات المقررة لها، وكذلك الاستعلام عنها، والقيام بدفعها بشكل رقمي، دون الذهاب للجهة، وذلك في ثواني عن طريق هاتفك من خلال تحميل تطبيق أبشر من المتجر الإلكتروني، أو الدخول على الموقع ولابد أن يكون لك حساب بالمنصة.

طريقة حجز موعد استخراج رخصة قيادة عبر أبشر

يتم حجز موعد بطريقة إلكترونية باتباع الطريقة التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للمنصة الإلكترونية أبشر الخدمات. الضغط على أيقونة خدمة الأفراد. ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة وتسجيل الدخول. بعد ذلك كتابة رمز التحقق في مكانه المخصص. اختيار حزمة المرور من بين الخدمات المقدمة. الانتقال إلى خدمة حجز المواعيد. القيام بحجز الموعد. تحديد المنطقة التابع لها عنوان السكن. ثم اختيار الفرع المناسب للحجز حيث يتم بعدها تحديد التاريخ المناسب. والخطوة الأخيرة هي الضغط على أيقونة ( تأكيد بيانات الموعد).

ولابد بعد المرور بتلك الخطوات والعمل على إتمامها بطريقة صحيحة يتوجه إلى الفرع الذي قام باختياره لتسديد الرسوم والعمل على إنهاء ما تبقي من خطوات للحصول على الرخصة.

حجز موعد رخصة قيادة للرجال وشروط الاستخراج

وقد بينا سابقا كل ما يخص الرخصة وفيما يلي سنشرح أهم شروط الحصول عليها:

يجب ألا يقل عمر الرجل المتقدم للحصول على الرخصة عن 18 عاما.

السلامة البدنية من أي إعاقة تمنع من قيادة السيارة.

النجاح في اختبارات المرور المقررة.

خلو الصحيفة الجنائية من أي حكم يخل بالشرف كالسرقة.

دفع كافة الرسوم المقررة للحصول على الرخصة.

إذا كانت الرخصة مقدمة للعمل فلابد أن يكون المتقدم قد تجاوز 20 عاما.

تقديم رخصة قيادة

ولاستخراج رخصة سياقة بالمملكة لابد من تقديم أوراق معينة وهي: