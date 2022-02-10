الاستعلام عن معاملة بأمانة جدة إلكترونيًا

الاستعلام عن معاملة بأمانة جدة، حيث يوفر الموقع الالكتروني الخاصة بأمانة جدة الكثير من الخدمات الإلكترونية المرتبطة بمعاملات المواطنين في المملكة العربية السعودية، ومن بين هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن معاملة خاصة بكل مواطن علي حده، حيث يمكن لجميع مواطني المملكة والوافدين بها أن يقوموا بالاستعلام عن المعاملات المتعددة من خلال رقم المعاملة بطريقة إلكترونية سريعة بدون ضرورة الذهاب إلى مقرات العمل التابعة للأمانة، حيث تحرص الأمانة الي توفير الوقت والجهد لجميع المواطنين بدلاً من الذهاب لمعرفة حالة المعاملة التي يستعلم عنها المواطن، لذا سوف نوضح لكم من خلال خطوات لجميع متابعينا طريقة الاستعلام عن معاملة بأمانة جدة.

الاستعلام عن معاملة بأمانة جدة

يمكن للفرد أن يقوم بالاستعلام عن معاملة بأمانة جدة من خلال بعض الطرق المتعددة التي توفرها المنصة بشكل سريع، حيث سنوضح ما هي الخطوات التي يجب عملها عند الاستعلام، إذا رغب العميل بالاستعلام عن حالة المعاملة بأمانة جدة:

يجب الدخول علي الموقع الإلكتروني التالي: أمانة جدة.

يجب الضغط علي تبويب الخدمات العامة الإلكترونية بالموقع.

ثم اختيار النقر على خدمة “استعلام عن معاملة”.

يجب أن يتم تحديد نوع المعاملة الذي يرغب كل شخص بالاستعلام عنها.

يجب أن تتم كتابة رقم المعاملة الظاهر على الإيصال الذي تم قد استلامه.

الضغط على خيار “استعلام”.

سوف تقوم المنصة بإظهار جميع المعلومات التي تخص المعاملة بتفاصيلها من بداية التسجيل بتلك المعاملة وحتي الوضع الحالي لها.

الاستعلام عن معاملة برقم السجل

يستطيع المواطن أو المواطنة أن تقوم بالاستعلام عن أي معاملة تخص أمانة جدة، من خلال الاستعلام برقم السجل بتنفيذ تلك الخطوات: