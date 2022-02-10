اخر تحديثات اسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر فبراير 2022 من aramco المطبقة يوم الجمعة 11/2/2022

اخر تحديثات اسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر فبراير 2022، تقوم شركة ارامكو السعودية في يوم العاشر من كل شهر ميلادي بإعلان عن الأسعار الجديدة للبنزين والتي يتم تطبيقها في اليوم التالي مباشرة، وساعات قليلة وسيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة للبنزين في المملكة العربية السعودية والتي سيتم العمل بها طوال شهر فبراير 2022، ونستعرض لكم من خلال الفقرات التالية أسعار البنزين الجديدة في السعودية شهر فبراير 2022.

اخر تحديثات اسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر فبراير 2022

شركة Aramco السعودية هي شركة سعودية تعمل في مجال النفط والمواد البترولية وهي شركة عالمية مقرها الرئيسي في الظهران، وتقوم الشركة بعمل مراجعة دورية شهرية بتكليف من الحكومة السعودية وفقاً للأسعار العالمية وبالتالي يتم التعديل في أسعار البترول ومشتقاته ومن أهمها البنزين ويتم الإعلان كل يوم 10 من كل شهر ميلادي، ويتم تطبيق التسعيرة الجديدة في صباح يوم الحادي عشر من الشهر في جميع الأسواق بالمملكة ويتم إعلام المواطنين بالأسعار الجديدة، وينتظر المواطنون إعلان الأسعار الجديدة من قبل شركة ارامكو حيث يعتبر البنزين وجميع مشتقات البترول من أهم الأشياء التي يبحث عنها المواطن السعودي، والتي تؤثر في جميع اسعرا المنتجات والسلع بشكل عام.

أسعار البنزين لشهر فبراير 2022 بالسعودية

حتى كتابة هذه السطور ما زال يعمل بالسعار القديمة لشهر يناير في انتظار الإعلام عن الأسعار الجديدة للبترول والبنزين والتي سيتم تطبيقها بداية من الغد ولمدة 30 يوم تنتهي يوم 10 مارس القادم، وينتظر المواطنون الأسعار الجديدة وهل هناك تغيرات طرأت على اسعرا البنزين زيادة أو نقصان أم سيتم الاستمرار على نفس الأسعار القديمة، وشهدت أسعار البنزين لشهر يناير 2022 زيادة في البنزين والمواد البترولية وكانت الأسعار كالتالي:

سعر لتر البنزين 91 يساوي 2.18 ريال سعودي سعر لتر بنزين 95 يساوي 2.33 ريال سعودي سعر لتر الديزل يساوي 0.63 ريال سعودي سعر لتر الكيروسين يساوي 0.70 ريال سعودي.

علماً على ان الاسعار التي سيتم الاعلان عنها من قبل شركة ارامكو بعد قليل سيتم تطبيقها لمدة شهر بدءً من صباح يوم الغد حتي صباح يوم العاشر من شهر يناير المقبل