قرض كنف للأرامل والمطلقات بنك التنمية الاجتماعية

قرض كنف للأرامل والمطلقات، يعد هذا التمويل من التمويلات الهامة في المملكة العربية السعودية، حيث يوفر بنك التنمية الاجتماعية أحد أهم أنوع التمويلات الشخصية وهو تمويل كنف للسيدات الأرامل والمطلقات، حيث يعمل البنك علي اختيار المواطنات السعوديات من الفئات الأكثر احتياجًا، ويسعى هذا التمويل الي إعانة جميع النساء على تحمل أعباء الحياة بهدف توفير حياة كريمة لهن، ويأتي هذا توفير ذلك التمويل في إطار دور الحكومة السعودية في تولي المسؤولية الاجتماعية من خلال القضاء على الفقر وتوفير عدالة اجتماعية بين جميع مواطني المملكة، ويتم الحصول علي تمويل كنف من خلال بعض الشروط التي قد تم تحديدها للجميع، وسوف نوضح لكم طريقة الحصول علي قرض كنف للأرامل والمطلقات.

قرض كنف للأرامل والمطلقات

قرض كنف هو أحد منتجات التمويل الاجتماعي التي يوفرها بنك التنمية الاجتماعية، والتي تضم عدة تمويلات أخري مثل تمويل الأسرة وقرض الزواج وقرض الترميم بالإضافة الي تمويل آهل وغيرها، وسوف نقوم بتوضيح بعض الشروط التي يجب توافرها للتقديم علي تمويل كنف:

يشترط ألا يقل عمر المتقدمة للحصول علي تمويل كنف عن 25 سنة.

يتطلب ألا يزيد العمر الخاص بالمتقدمة عن 55 سنة.

يتطلب ألا يتعدي سن الكفيل عن 55 سنة وقت التقديم علي التمويل.

يجب تقديم جميع المستندات والأوراق التي يطلبها البنك للحصول على قرض كنف.

يتطلب من المتقدمة للتمويل أن يكون لديها حساب مفعل في خدمات منصة أبشر.

يجب أن يكون لدى المتقدمة للتمويل حساب بنكي نشط.

كيف أقدم في تمويل كنف؟

تسطيع جميع المواطنات السعوديات المستحقات للحصول علي قرض كنف التقديم علي التمويل من خلال الخطوات التالية: