شروط الحصول على دعم مالي 60 ألف ريال للأسر المنتجة بأقل قسط

يبحث عدد كبير من مواطني ووافدي المملكة العربية السعودية عن أفضل وأقوى تمويل سعودي، يوفر للمواطن فرصة للحصول على كل ما يريد، وشراء كل ما يحتاج إليه، ومن جانب أخر لا يقلق من السداد للمبلغ، ويستمر في البحث ويقارن بين الشركات والبنوك الموثقة بمزاولة تقديم التمويل الشخصي أو التمويل التأجيري للسيارات، أو التمويل العقاري، ولذلك نقدم لك أفضل قرض شخصي بمبلغ مالي يبدأ من أقل مبلغ تمويل ووفق المبلغ الذي تريده، حتى تستطيع أن تحصل على المناسب لك وبأفضل مزايا.

قرض الأسر المنتجة

يتميز بنك التنمية الاجتماعية بأنه يقدم لك وفرة عديدة من أهم التمويلات المناسبة لجميع الفئات، قرض للمتقاعدين بدون كفيل، ويهتم بتقديم التمويل للفئات الأشد أحتياجاً والأسر المنتجة والفقيرة، ويوفر قرض مالي من 18 ألف ريال، أو 32 ألف ريال أو 60 ألف ريال، ولكل تمويل يتم إعطاءه وفق بعض الشروط والقوانين المعلن عنها، شروط دعم ريف، ويهتم أيضا بتوفير القروض التمويلية الشخصية الصغيرة للشباب وربات البيوت والمقبلين على الزواج، فكل تمويل تبحث عنه ستجده من خلال بنك التنمية الاجتماعية، وبأقل قسط شهري يبدأ من 500 ألف ريال ومن أختيارك ووفق الراتب الشهري والمستطاع دفعه لسداد القرض خلال فترة زمنية تستمر حتى 5 سنوات وبدون فوائد ولا أي مبالغ أخرى سوى الرسوم الإدارية، وأيضاً هناك بعض القروض التي يتم توفيرها بدون رسوم.

قرض الأسر المنتجة

يهدف هذا المنتج إلى توفير دعم مالي لجميع الأسر المنتجة للعمل الحر ليحصل كل أسرة على دخل شهري يساعدهم على المعيشة، قرض يبدأ من 10 ألف ريال بدون تحويل راتب، ويوفر لهم حياة كريمة، واستفاد من هذا المنتج المقدم من بنك التنمية الاجتماعية 100 ألف مستفيد ومستفيدة حتى الآن، كما أن من أهم ما يميز هذا التمويل بأنه بدون فوائد وبدون مقدم أيضاً، فيحصل المواطن على دعم مالي بمبلغ 60 ألف ريال ويستمر سداد تلك الأقساط حتى 40 شهراً، وقد أعلن عن بعض الشروط وهي كالأتي:

المتقدم لطلب التمويل يجب أن يكون سعودي الجنسية أو سعودية.

لا يقل العمر عن 18 عاما، ولا يتخطى 65 عاما.

تقديم شهادة الأسر المنتجة.

وثيقة العمل الحر .

. لا يزيد الدخل الشهري عن 10 ألف ريال.

لا يوجد سجل تجاري للمتقدم باسمه.

نشاط الأسر المنتجة للمتقدم يجب أن يكون تابع للائحة التنظيمية والمذكور بها المنتجات.

خطوات الحصول على تمويل الأسر المنتجة

لمزيد من الاستفسارات يمكنك الاتصال على الرقم الموحد لبنك التنمية الاجتماعية 920008002 خلال أيام الأسبوع وسوف يتم الرد عليك فور أتصالك، لتحصل على تمويلك، ومن خلال الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية يمكنك إضافة طلب جديد، وتقديم المستندات من صورة الهوية الوطنية، العنوان الوطني، كشف حساب بنكي، رقم الآيبان، والأوراق من وثيقة العمل الحر وشهادة الأسر المنتجة، وكل هذا من خلال التمويل للعمل الحر واختيار التمويل النقدي الذي تريده للأسر المنتجة.