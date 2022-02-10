الاستعلام عن استحقاق الضمان المطور برقم الطلب

الاستعلام عن استحقاق الضمان المطور، حيث تشهد محركات البحث استعلام مكثف من جانب العديد من مستفيدي خدمات الضمان الاجتماعي المطور الجديد الذي تم استحداثه من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتوفر الوزارة خدمة الاستعلام عن أهلية الضمان المطور من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، وقد وضعت الوزارة مجموعة من الإجراءات اللازمة التي من خلالها يتم الموافقة علي صرف قيمة الدعم، حتي تضمن الوزارة وصول الدعم الي مستحقيه، كما تضمن الوزارة من خلال تقديم هذه المعونات إلى تحسين وتطوير الحالة المعيشية للمواطنين السعوديين المندرجين تحت خط الفقر، وعبر خطوات بسيطة نوفر لكم رابط الاستعلام عن استحقاق الضمان المطور.

الاستعلام عن استحقاق الضمان المطور

إجراءات الاستعلام عن أهلية الضمان المطور تتم وفق عدد من الخطوات التي يجب توافرها، بما يضمن الحصول على المعلومات الكافية حول استحقاق وأهلية الحصول علي دعم الضمان المطور، ويتمثل الاستفسار عن المقبولين بالضمان الاجتماعي الجديد بهذه الخطوات:

يجب تسجيل الدخول الي المنصة التالية: موقع الضمان عبر حساب المستفيد الشخصي.

يتم الدخول من خلال منصة نفاذ الوطني الموحد أو من خلال تسجيل الدخول برقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

يجب الضغط علي “خدمات الطلبات” والتي يتم اختيارها من قائمة الخدمات بالصفحة الرئيسية.

يجب أن يتم معرفة رقم الطلب ثم إدخاله في المكان المخصص لذلك.

سوف تقوم المنصة بإظهار حالة الطلب الذي تم تسجيله في بوابة الضمان الاجتماعي المطور.

ما هي شروط التسجيل بالضمان الجديد؟

يستطيع جميع العملاء الجدد التعرف علي شروط التقديم بالضمان المطور التي تم تحديدها من جانب الوزارة علي النحو التالي: